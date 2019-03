Actrita care a ramas fara picioare din cauza unui tampon

Lauren Wasser

Tanara a infruntat moartea si a reusit sa castige lupta, cu pretul amputarii picioarelor. Inainte de experienta care i-a amenintat viata, nu stia nimic despre sindromul socului toxic, de accea a vrut ca toata lumea sa ii cunoasca povestea.

Modelul, actrita si activista Lauren Wasser si-a spus povestea inspirationala cu increderea ca va deveni un semnal de alarma pentru femei din toata lumea. Dupa experienta groaznica prin care a trecut, tanara si-a gasit puterea de a merge mai departe, a revenit in lumea modellingului, a lansat o colectie de sosete in colaborare cu o firma de profil, a aparut intr-un serial TV in rol principal si se pregateste sa alerge la maratonul orasului New York 2019.

Tragedia ce i-a schimbat viata a inceput in 2012, pe vremea cand avea doar 24 de ani. Intr-o dimineata, s-a trezit cu o usoara stare de rau, dar s-a gandit ca trebuie sa fie simptome de gripa si nu a dat prea mare importanta. Era in perioada menstruatiei, dar nu s-a gandit nicio secunda ca de aici ar porni problema. A inceput sa se simta tot mai rau pe parcursul zilei, s-a pus in pat si s-a trezit cand au batut la usa politistii trimisi de mama sa sa verifice daca s-a intamplat ceva pentru ca nu ii raspundea la telefon. Desi era clar ca se intampla ceva grav cu ea, a refuzat sa mearga la spital. Dupa aceea, nu isi mai aduce aminte nimic.

„Un tampon aproape m-a omorat. Am folosit produsul asa cum a trebuit. Am scapat cu viata, in conditiile in care sansele de supravietuire erau de 1%. De fapt, supravietuirea a fost partea usoara, pe langa cosmarul care a urmat” isi aminteste tanara.

Tanara a suferit sindromul socului toxic

Politistii s-au intors la rugamintea mamei lui Lauren si ce au vazut i-a socat. Tanara era intinsa pe jos, inconstienta, cu febra foarte mare, plina de materii fecale si voma. Au dus-o de urgenta la spital si nimeni nu isi putea da seama de unde provine starea tinerei. A urmat o coma indusa pentru ca organele ei incepeau sa cedezepe rand, tensiunea era instabila, suferise un infarct, iar febra nu putea fi controlata. Totul a inceput sa capete sens atunci cand un medic de boli infectioase a descoperit ca purta un tampon. L-a trimis la laborator pentru probe si rezultatele au deslusit misterul trei zile mai tarziu. Sindromul socului toxic, o complicatie ce poate fi fatala din cauza infectiei cu bacterii, pusa pe seama folosirii tampoanelor.

Lauren Wasser s-a trezit o saptamana si jumatate mai tarziu, fara sa stie ce i s-a intamplat. Isi aminteste ca isi simtea picioarele de parca ar fi fost in mijlocul flacarilor. Lupta pentru salvarea membrelor inferioare a inceput cu tratamentele hiperbarice (care se fac in camere speciale, presiune ridicata). Piciorul drept a fost irecuperabil vatamat din cauza cangrenei care a evoluat foarte repede. Doctorii nu i-au dat de ales in ceea ce priveste amputarea. Problema era cu piciorul stang, care avea sanse sa fie salvat, dar fara sa fie pe deplin functional.

„Doctorii mi-au spus ca ar trebui sa imi amputeze ambele picioare de sub genunchi simultan, pentru ca oricum piciorul stang avea sanse doar 50% sa ramana functional. As fi ramas oricum fara degete, dar nu se stia daca se va inchide sau nu rana de la calcai” spune Lauren.

Unul dintre semnele sindromului de soc toxic este iritarea asemanatoare cu arsurile solare, mai ales pe palme si talpi. Tanara a ramas si fara degetele de la piciorul stang.

„Dupa ce am stat 8 luni cu piciorul intr-un vacuum si timp de ore in sir in camere hiperbarice, rana de pe calcai s-a inchis. Acestea fiind spuse, am stat 6 ani fara degetele de la picioare. Pentru ca eram tanara, corpul meu a incercat sa repare vatamarea si sa creeze calciu in exces si astfel oasele cresteau ca niste degete. Mergeam pe ele zilnic. Era ca si cum as merge pe pietris” marturiseste Lauren.

Lupta nu era doar una fizica, ci si mentala, durerile fiind „innebunitoare” la fiecare pas. Prin exercitii repetate, a invatat „sa isi controleze centrii nervosi care actionau asupra piciorului dorit”.

„Pot spune cu sinceritate ca nu as fi fost inca in viata daca mi-as fi amputate ambele picioare simultan. Ar fi fost prea mult pentru mine. Pierderea unui singur picior a fost destul de traumatica. Mi-a luat mult timp sa accept asta. In primul an m-am ascuns in hanorace si pantaloni largi, incercand sa nu mai exist. Le-am vazut pe toate”, a adaugat ea.

In ciuda interventiilor chirurgicale si a tratamentelor, in urma cu un an i-a fost amputat si piciorul stang.

„Azi s-a implinit un an de cand mi-a fost amputat piciorul stang si mi-am recapatat viata. Chiar ma simt ca fata de 24 de ani, asa cum eram inainte sa mi se intample toate acestea si ma antrenez pentru maratonul orasului New York 2019” a fost mesajul scris de Lauren pe pagina ei de Instagram, la finalul povestii.

Viata lui Lauren nu era definita doar de TSS (sindromul socului toxic), a carei victima devenise, ci si de o profunda depresie. A revenit la viata cu ajutorul prietenei sale, fotografa Jennifer Rovero. Aceasta i-a facut sute de poze pe parcursul recuperarii, iar asta a fost o adevarata terapie pentru Lauren. Rovero a denumit-o fototerapie.

Tanara a invatat sa fie mandra de corpul ei exact asa cum este si sa vada lucrurile frumoase din noua realitate in care se trezise: „Am ajuns sa vad frumusetea, puterea din mine si calatoria mea prin intermediul camerei. In timpul sedintelor foto, am intrebat adesea fetele tinere daca au auzit vreodata despre TSS sau daca au crezut ca este reala. Majoritatea au spus ca nu.”

Povestile altor femei care au trait experiente similare cu a ei, au incurajat-o sa se dedice constientizarii la nivel global a acestei afectiuni, ce poate avea urmari atat de grave.

„Am ceva pentru care sa traiesc – sa ma asigur ca alte femei nu vor trece prin ce am trecut eu si sa le ajute pe cele care stiu cum este ca nu sunt singure. Dupa ce m-am documentat despre TSS, am realizat ca am fost norocoasa pentru ca sunt in viata, fata de multe alte victime care nu mai sunt” a mai spus Lauren Wasser.

