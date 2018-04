google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Carmen Tanase a postat un mesaj foarte real si trist: “Stimata’ presa, acum doua zile, aceasta mare, uriasa actrita a luat premiul Academiei Romane pentru merite deosebite in teatru si film! Nu v-a interesat! Este o stire care nu vinde, asa-i? Atit va spun:sa va fie rusine obrazului! Ocupati-va in continuare de Bianca Dragusanu! Asta si meritati!” P.S. Doamna Tamara este o artista mult prea mare ca sa fie patata in toata tabloidele de cerneala murdara a bolnavilor de scandal. Actorii acestia colosali apar la tv si in presa o singura data: cand se hotarasc sa plece de langa noi. Pentru tanara generatie si nu numai, este important sa se cunoasca biografia acestei mari doamne a teatrului si filmului rom ...