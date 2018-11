Actrita Claire Foy va gazdui emisiunea 'Saturday Night Live' pe 1 decembrie

Actriţa Claire Foy, cunoscută pentru rolurile din serialul „The Crown” şi lungmetrajul biografic „First Man”, va găzdui emisiunea „Saturday Night Live” pe 1 decembrie, scrie news.ro.

Debutul ei ca gazdă a emisiunii a fost anunţat în timpul ediţiei de sâmbătă găzduite de actorul Steve Carell.

Alături de actriţa britanică va prezenta emisiunea NBC muzicianul american Anderson Paak.

Citește și: John Williams a încheiat recent lucrul la coloana muzicală a noului film al seriei 'Star Wars'

Claire Foy, în vârstă de 34 de ani, a fost premiată cu Emmy şi Golden Globe pentru rolul Elizabeth II din „The Crown”. Cel mai recent, a jucat în „The Girl in the Spider’s Web: A New Dragon Tattoo Story” (2018).