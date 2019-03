Actrita Ileana Stana Ionescu, adusa la Teatrul National

Gala Premiilor Gopo, echivalentul premiilor Oscar pentru Romania, a avut invitati de seama la Teatrul National, printre acestia numarandu-se si actrita Ileana Stana Ionescu, in varsta de 82 de ani, care a primit premiul pentru intreaga cariera.

Cu toate acestea, aparitia pe covorul rosu a Ilenei Stana Ionescu a ingrijorat pe toata lumea, actrita ajunsa la 82 de ani luandu-i pe toti prin surprindere cu felul in care s-a prezentat.

Adusa pana in dreptul treptelor de la Teatrul National de o limuzina, Ileana Stana Ionescu nu a reusit sa iasa singura din masina, ea avand nevoie de ajutorul unuia dintre organizatori sa coboare din masina, acesta chinuindu-se, la propriu, aproape un minut cu ”misiunea lui”. Apoi, nesigura pe picioare, abia miscandu-se, parca chinuita de dureri, Ileana Stana Ionescu a pasit pe covorul rosu.

Fara sa mai aiba puterea sa zambeasca, asa cum o facea in trecut, la bratul mai tanarului barbat care devenise indispensabil deja pentru ea, marea actrita s-a chinuit minute in sir sa intre in Teatrul National pentru a asista la Gala premiilor Gopo, toti cei din jur fiind, vizibil, ingrijorati de starea ei de sanatate. Preluata de o alta persoana, tinuta de mana, Ileana Stana Ionescu a fost dusa la panoul de onoare pentru a se fotografia acolo, iar apoi a fost condusa, cu mare grija, in interiorul salii unde avea loc gala la care a fost si ea premiata pentru intreaga cariera in lumea teatrului si a filmului pe care a avut-o timp de 60 de ani.

Ileana Stana Ionescu, 60 de ani petrecuti pe scena

Ileana Stana Ionescu s-a nascut la 14 septembrie 1936, la Brad, judetul Hunedoara. Are origine italiana dupa mama, fapt pentru care a si fost deputat reprezentant al minoritatii italienilor din Romania, in perioada 2000-2004. A copilarit la Turnu Severin, iar dupa terminarea liceului, a plecat la Resita, pentru a-si cauta de lucru. I-ar fi placut sa devina ziarist, a dat examen la facultate. Dar din cauza ca avea rude in strainatate nu i-a fost admis dosarul. Prin intermediul unui unchi, mare iubitor de teatru, a ajuns sa cunoasca actori de la Teatrul din Resita. La un moment dat, a fost vazuta de maestrul Radu Beligan jucand pe scena de la Piatra Neamt. Acesta i-a propus sa vina in Bucuresti, sa dea concurs la Teatrul National. A dat concurs si l-a luat, incepand sa joace acolo in 1965. Debutul in Teatrul National l-a facut avandu-l partener de scena pe Florin Piersic. De-a lungul anilor, Ileana Stana Ionescu s-a remarcat prin roluri ca Ana Petrovna in „Masinaria Cehov”‘, Chiriachita si Lena in „Titanic Vals”, Fraulein si Zoia in „Gaitele”. A avut roluri importante in filmele „Pacala”, „Tufa de Venetia”, „Dumbrava minunata”, „Santaj”, „Secretul lui Bachus”. Ileana Stana ionescu a jucat si in seriale precum „Fetele marinarului” si „Las Fierbinti”.

