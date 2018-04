Actrita Kate Hudson a anuntat intr-un mod inedit ca este insarcinata - VIDEO

Kate Hudson, în vârstă de 38 de ani, a anunţat într-un mod inedit pe o reţea de socializare că este însărcinată şi că va naşte o fetiţă. Este al treilea copil al actriţei şi primul cu actualul partener, muzicianul Danny Fujikawa. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Întreaga familie este "nebună de fericire", a spus ea. Primul trimestru al sarcinii nu a fost unul uşor, a precizat Hudson. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În filmul publicat Instagram, actriţa, partenerul său, şi cei doi copii mai mari sparg baloane, anunţând sexul copilului şi bucurându-se în faţa prietenilor. "Dacă vă întrebaţi de ce am fost absentă de pe paginile mele sociale este din cauză că nu mi-a fost niciodată mai rău", a scris ea pe Twitter. Hudson are doi fii din două relaţii anterioare. Ryder Russell Robinson, fiul ei şi al solistului formaţiei Black Crowes, Chris Robinson, s-a născut în 2004. Bingham Hawn Bellamy, al cărui tată este solistul formaţiei Muse, Matt Bellamy, s-a născut în 2011. "Am încercat să ţinem secretă sarcina pentru mai mult timp, dar abdomenul este proeminent şi, sincer, să încerc să-l ascund este obositor", a scris actriţa. Hudson a apărut pentru prima dată în public împreună cu Fujikawa în luna mai, anul trecut, la premiera mamei sale, actriţa Goldie Hawn, cu filmul "Snatched". Kate Hudson a devenită celebră în 2001 după câştigarea premiului Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru rolul din filmul "Aproape celebri/ Almost Famous". Ea a mai jucat în filme precum "Cum să scapi de un tip în 10 zile/ How to Lose a Guy in 10 Days" (2003), ...