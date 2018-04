Actul de identitate fara CNP iti da putere absoluta in Romania. Autoritatile stiu despre asta, dar pastreaza tacerea! Marturia unui consilier local din Banat

Constantin Amariei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Tiriac, Mugur Isarescu si alti oameni cunoscuti din intreaga lume au renuntat deja la statutul de persoana in favoarea celui de fiinta vie nascuta viu! Iar autoritatile stiu despre asta, dar pastreaza tacerea! Suveranul stapan fiinta vie Constantin, fost consilier local in Resita, face noi dezvaluiri! Suveranul Constantin (asa cum ne-a rugat fostul Constantin Amariei, consilier local in forul resitean, sa il numim) aduce noi informatii de o importanta colosala pentru cei care vor sa scape de prigoana autoritatilor. Pentru ca fiecare om este stapan pe propria existenta, asa ca are dreptul sa renunte la CNP si la numele de familie, in favoarea unui nume de suveran stapan fiinta vie in carne si ...