„Acum 30 de minute a facut un infarct fatal”! Vestea tragica primita de familia Marei Banica: Din pacate, nu s-a mai putut face nimic! Mesajele curg pe pagina vedetei: „Dumnezeu sa te ierte”!

Mara Banica are parte de un weekend greu, dupa ce catelul familiei s-a stins, sambata seara. Vedeta a anuntat ca patrupedul a murit in urma unui infarct si ca toata familia este indurerata, mai ales fiul sau, Dima.

„A murit Zorro. Avea 11 ani si Dima il considera fratele lui, desi e caine. Am aflat ca e grav bolnav in urma cu cateva luni. Am reusit sa-i prelungim viata cu tratamente, ecografii, analize…Parea ca si-a revenit. Acum o jumatate de ora, insa, a facut infarct fatal. In casa, plangem toti. Cred ca doar cei care au animale pot intelege ce inseamna asta. Dumnezeu sa-l ierte”, a scris Mara Banica.

„Cumplit! Casa o sa para goala, stiu ce zici si ce simti! Raman amintirile frumoase si mai ales amintirea unei iubiri sincere si curate / Imi pare sincer rau / Cand pleaca un membru al familiei e firesc sa resimti durerea pierderii. Dumnezeu sa te ierte, Zorro!”, au fost o parte din comentariile primite de la prietenii virtuali.

Mara Banica a venit astazi in platoul emisiunii prezentate de Mirela Boureanu Vaida, insa unul dintre cazurile umanitare prezentate a socat-o atat de mult pe jurnalista, incat i s-a facut rau.



Socata de ceea ce aude despre cazului baietelului din Mioveni, care a ajuns sa-si vanda propriile jucarii din cauza saraciei, Mara Banica a inceput sa se simta tot mai rau in direct. "Am anuntat colegii sa imi cheme o ambulanta. Mi-e rau, m-au luat palpitatiile de la nervi. Eu cred ca este abuzat de bunica. Daca ea reactioneaza asa acum, iti dai seama cum are grija de copil!", a declarat in direct Mara. (Citeste AICI detaliile cutremuratoare despre povestea micutului)



Dupa pauza publicitara, Mirela Vaida i-a tinut la curent pe telespectatori cu situatia Marei Banica. "A venit ambulanta chemata de colegii mei, Mara se afla acum intr-o alta camera. I se acorda ingrijiri medicale, medicii investigheaza ce s-a intamplat. Momentan, asteptam mai multe detalii. Astazi trebuia sa fie o zi obisnuita pentru noi, am chemat-o pe Mara Banica asa cum o facem de obicei, pentru a comenta impreuna cazurile sociale, dar i s-a facut din pacate tot mai rau...", a declarat Mirela Vaida.

