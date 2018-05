google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acum 5 ani toti radeau de acest mire, ii spuneau ca si-a luat cea mai urata mireasa din lume: ,,Nu vezi ce monstru e?”, dar acum toti raman socati, transformarea ei e uluitoare. O mai stiti pe cea care a fost declarata de internauti ,,Cea mai urata femeie din lume?” – vei fi uimit sa vezi cum arata femeia asta acum! Imaginea cu cei doi soti a devenit virala atunci fiindca doamna cu pricina avea multe kilograme in plus si un sot FOARTE slab. Desi poate parea greu de crezut, la o distanta de 5 ani femeia a trecut printr-o transformare uluitoare. Se pare ca miile de critici pe care le-a primit au fost pentru ea constructive fiindca din aceasta cauza si-a dat seama ca trebuie sa faca o schimbare majora in stilul e ...