Acum puteti afla tot ce va intereseaza despre celulele stem, miracolul vietii. Medicul Elena Albu vine la BZI LIVE sa vorbeasca despre terapia cu celule stem

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se discuta din ce in ce mai mult despre celulele stem, pana nu demult o necunoscuta pentru cei mai multi dintre noi. Chiar daca exista o multitudine de informatii despre beneficiile terapie cu celule stem, populatia inca priveste acest tratament cu teama. Miercuri, 12 septembrie 2018, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE vine dr. Elena Albu, medic specialist hematologie si coordonator Centrul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice din cadrul Institutului Regional de Oncologie - IRO Iasi. Invitata moderatoarei Roxana Caraiman va vorbi despre tot ce inseamna celulele stem, dar si despre evenimentul medical care va avea loc in zilele de sambata si duminica, 15, 16 septembrie 2018, in parcul Copou, actiune dedicata Zile ...