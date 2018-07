Acupunctura! Sanatate in varf de ac! Ce bolii trateaza si ce efecte adverse are

Acupunctura google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acupunctura este tratata adeseori cu neincredere, de catre bolnavi. Asta vine – spune dr. Codrut Tutu, medic, specialist in acupunctura – din faptul ca nu se stiu foarte multe lucruri despre aceasta ramura a medicinii traditionale, care se practica de cateva mii de ani in mai multe tari ale Asiei. „Foarte multa lume stie despre Acupunctura ca presupune folosirea unor ace. Circula tot felul de mituri despre aceasta terapie, cum ar fi de exemplu acela ca poti sa vindeci un om doar cu doua ace, si de aceea cred ca este bine sa fixam cateva lucruri, ce e adevar si ce nu”. Cu aceste idei a inceput dialogul nostru cu dr. Codrin Tutu, chiar in cabinetul sau, situat la capatul uneia dintre ...