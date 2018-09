ACUZAȚII Candidatul lui Donald Trump la Curtea Suprema neaga ca ar fi agresat sexual o tanara in urma cu 30 de ani

Candidatul preşedintelui american Donald Trump la Curtea Supremă, judecătorul Brett Kavanaugh, a negat informaţiile potrivit cărora ar fi încercat să agreseze sexual o tânără în timpul liceului, cu peste 30 de ani în urmă, relatează vineri AFP.

Cu o săptămână înainte de votul pentru confirmarea sa de către Senat, subiectul unei acerbe lupte politice, reprezentanta democrată Dianne Feinstein a anunţat joi ca a transmis FBI-ului "informaţii" despre judecător.

Potrivit New Yorker, o femeie, care a cerut să-şi păstreze anonimatul, a luat legătura cu aleşi democraţi în iulie. Ea a afirmat că la începutul anilor 1980, la liceul din Bethesda (o suburbie a Washingtonului), Brett Kavanaugh ar fi încercat să o agreseze sexual şi a ţinut-o cu forţa la pământ.



Femeia, care susţine că a reuşit în cele din urmă să se elibereze din strânsoare, afirmă că amintirea acestui moment a afectat-o foarte mult şi a trebuit să meargă la un psiholog pentru a-şi reveni.



"Neg categoric şi fără echivoc această acuzaţie", a declarat candidatul la Curtea Supremă, în prezent în vârstă de 53 de ani. "Nu am făcut asta nici în liceu, nici într-un alt moment", a spus el, citat de New Yorker.



La rândul său, Casa Albă a denunţat o încercare de ultim moment pentru a întârzia confirmarea judecătorului Kavanaugh.