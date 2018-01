Acuzații dure! Premierul Tudose, criticat ASPRU, dupa afirmațiile privind preluarea Șantierului Naval Mangalia: 'Statul a contribuit la degradarea companiei'

Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din România (FSLR) l-au taxat pe Mihai Tudose, după ce premierul a declarat în urma cu câteva zile că Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea să răscumpere acţiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un şantier naval al statului unde ar putea fi construite fregate pentru Armată.

"Federatia Sindicatelor Libere din Romania (FSLR) împreună cu afiliatul său, sindicatul Liber Navalistul, sindicat reprezentantiv la nivelul SC DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA (DMHI Mangalia), își exprimă, prin prezenta, îngrijorarea cu privire la deteriorarea accelerată a situației economice și sociale din cadrul companiei DMHI Mangalia. Astăzi, DMHI Mangalia mai numără aproximativ 1700 de salariați, numărul acestora fiind în scădere zilnică din cauza stării de incertitudine în ceea ce privește viitorul acestei companii cât și din cauza micșorării veniturilor salariaților. Doar în 2017 peste 600 de salariați au plecat din cadrul companiei sporind numărul total de lucrători care nu se mai regăsesc pe platforma societății la circa 5000 de persoane (inclusiv salariați din societățile subcontratoare). Părinții noștri au construit o parte din flota deținută de România înainte de anii ’90, iar noi, generația următoare, am continuat să construim nave considerate a fi cele mai mari din categoria lor. În ultimii 20 de ani, am livrat cel puțin 155 de nave comerciale, 50 de barje, 10 nave de foraj marin și alte structuri plutitoare, ajungând astfel pe primul loc în Europa în ceea ce privește construcția de nave comerciale de mare tonaj.

Salariații companiei au fost și rămân un partener dedicat, onest și responsabil, un partener care a contribuit în mod direct la dezvoltarea companiei. Cele aproximativ 1 milion de ore suplimentare efectuate în anul 2016 au constituit sacrificii realizate de salariați, generatoare de consecințe asupra sănătății și vieții de familie, sacrificii care au făcut din Șantierul Naval Mangalia un partener economic serios și responsabil, etalon pentru industria navală europeană. În tot acest interval de timp, eforturile și sacrificiile salariatilor pe care îi reprezentăm au fost anulate de un management ciudat, un management care a avut ca principal obiectiv transferarea profiturilor în țara de origine a actualului acționar majoritar. Dosarele de spălare de bani ale reprezentanților acționarilor în managementul companiei, dosarele de evaziune fiscală cât și plângerile penale depuse până în prezent nu au generat efectele așteptate. În cei 20 de ani de existență a societății mixte am asistat la un comportament tolerant din partea acționarului minoritar, statul român. Am sperat că, măcar acum, în acest proces de schimbare a acționariatului, uzând de dreptul său de preempțiune, statul român prin reprezentanții săi va juca un rol pozitiv în ceea ce privește viitorul acestei companii. Până în acest moment, am constatat cu îngrijorare menținerea unei atitudini ezitante, dublate de declarații politice superficiale care, în opinia noastră, întărește starea de incertitudine cu privire la situația companiei. Am luat act de declarațiile dumneavoastră, domnule Prim – Ministru, prin care ne înștiințati că vreți să faceți din șantierul naval din Mangalia o companie 100% românească. Practic, există un mix de elemente care poate asigura dezvoltarea santierului din Mangalia, judecând după avantajele competitive pe care acesta le deține: poziția geografică, forță de muncă bine pregatită cât și echipamente tehnologii și infrastructură care permit construcția de nave de mare tonaj.

Considerăm că este cel puțin ineficient să irosim toate aceste avantaje doar pe construcția unor bărcute!!!!!. Sperăm că strategia managerială a Guvernului cu privire la șantierul naval Mangalia se bazează pe mai mult decât atât și sperăm că intervenția dumneavoastră publică a conținut doar o exprimare nefericită. În continuare ne exprimăm neîncrederea în capacitatea statului de a administra eficient și de a dezvolta compania. În calitatea sa de acționar minoritar, a fost martor și chiar a contribuit la degradarea situației companiei. Este scandalos și inadmisibil ca o companie care a livrat performanțe industriale notabile în ceea ce privește numărul de nave construite sau a standarelor de calitate, să aibă în acest moment datorii de 1,1 miliarde de euro, acest lucru nefiind posibil decât cu complicitatea directă a reprezentanților statului român.

Singura noastră preocupare o reprezintă prezentul și viitorul economic și social al șantierului, fapt care ne îndreptățește să vă invităm, domnule PrimMinistru să avem un dialog constructiv în această perioadă. Vă invităm sa veniți în mijlocul nostru, să ne expuneți viziunea statului român pentru funcționarea și dezvoltarea șantierului naval din Mangalia, să ne prezentați planul de afaceri pentru anul în curs, previziunile pentru viitor, investițiile pe care statul român și le asumă odată cu preluarea pachetului majoritar de acțiuni, să ne transmiteți dacă și cum putem ajuta și să ne transmiteți daca mâine, peste 6 luni sau peste un an, vom mai avea un loc de muncă în cadrul șantierului.", s-a arătat într-un comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO de către FSLR.