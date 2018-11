Acuzații grave, de harțuire și agresiune sexuala, la adresa consulului irakian la București. Care este reacția misiunii diplomatice irakiene

Două angajate misiunii diplomatice irakiene la București acuză o serilede agresiuni sexuale, ce incriminat fiind Mohammed Ibraheem Waheed Al-Azzawi, consulul Irakului . Poliția anchetează plângerile însă fiind vorba de un diplomat autoritățile nu pot lua nicio măsură împotriva consului.

Răspunsul misiunii diplomatice irakiene din România vine la scurt timp după ce Libertatea a publicat un amplu articol cu privire la scandalul sexual izbucnit la Ambasada Irakului la Bucureşti. Înainte de publicare, i-a fost solicitat ambasadei un punct de vedere oficial cu privire la aceste acuzaţii. Vă mulțumim pentru atenția acordată problemelor cetățenilor români, o dovadă a profesionismului care caracterizează mass-media din România, pentru a contribui la descoperirea adevărului. În prezent, domnul Al-Azzawi se află în concediu, la Bagdad', aşa îşi începe ambasada răspunsul cu privire la acuzaţiile aduse consulului. Două angajate ale Ambasadei Irakului la Bucureşi îl acuză pe Mohammed Al-Azzawi că le-a agresat sexual şi le-a hărţuit. A fost foarte brutal, mi-a tras bluza, mi-a tras fermoarul, mi-a scos sânii afară, m-a tras de pantaloni, m-a tras spre baie să ce? Să întrețin relații sexuale cu el', a descris Florentina Crăciun una dintre scenele şocante la care spune că a fost supusă de acest consul.

Florentina Crăciun a povestit reporterilor Libertatea, cu lacrimi în ochi, cum a fost hărţuită sexual şi agresată de Al-Azzawi A sunat şi m-a chemat la el în birou. Mi-a zis să închid uşa cu cheia. Eu am refuzat. Atunci mi-a zis: «I want kiss you, I want kiss you!» «What? What is this?», i-am zis: «Nu ți-e rușine?»', povesteşte cealaltă angajată, care a dorit ca identitatea să nu-i fie făcută publică. Înainte de apariţia articolului, reporterii ziarului Libertatea au discutat telefonic cu unul dintre consilierii actualului ambasador al Irakului la Bucureşti, pentru a afla care e poziţia oficială a ambasadei. Răspunsul acestuia a fost scurt şi expeditiv: Nu avem nimic de declarat cu privire la acest subiect, mulţumim! În răspunsul oficial însă, această declaraţie este mai nuanţată: Ambasada este de partea oricărei angajate, pentru a i se face dreptate și pentru apărarea drepturilor sale umane și de serviciu. Noi suntem în așteptarea rezultatelor, cu calm, păstrând reputația colegei noastre de lucru și așteptând decizia justiției române. În cazul în care se constată că există vreo persoană care a comis un abuz, aceasta va fi sancționată în mod drastic, întrucât relațiile româno-irakiene sunt foarte vechi, iar datoria noastră este aceea de a le păstra, de a face tot ceea ce este necesar pentru a consolida legăturile existente între cele două popoare prietene', a transmis Ambasada Irakului, fără a preciza însă care ar fi sancţiunile. Nu există, concret, nici o dovadă că Al-Azzawi a comis abuzurile sexuale de care e acuzat. Şi nici nu pot fi obţinute astfel de probe, mai ales în condiţiile în care autorităţile şi justiţia din România au accesul limitat în interiorul Ambasadei Irakului la Bucureşti. Rămâne doar cuvântul unor femei simple, care au fost batjocorite fără a le sări cineva în ajutor, împotriva unui sistem care le permite unora să fie mai presus de lege. Cazul Teo Peter este elocvent în această privinţă. Un american, angajat al Ambasadei SUA la Bucureşti, a provocat accidentul în urma căruia artistul român şi-a pierdut viaţa. Fiindcă avea imunitate, americanul nu a putut fi anchetat în România, a plecat în America, iar justiţia din SUA l-a considerat nevinovat. De această dată, un consul e acuzat de multiple agresiuni sexuale şi hărţuire sexuală, dar diplomatului i se permite să plece în concediu, în Bagdad', fiindcă are imunitate.