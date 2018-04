Acuzații GRAVE la adresa Google: Gigantul IT colecteaza ilegal date despre minori

Peste 20 de grupuri care militează, între altele, pentru drepturile copilului şi ale consumatorului, au acuzat compania Google de colectarea ilegală a unor date despre minorii cu vârste sub 13 ani care utilizează platforma YouTube, scrie The Guardian, conform news.ro.

O plângere formulată de o coaliţie de 23 de grupuri care militează pentru drepturile copilului şi ale consumatorului, precum şi pentru respectarea vieţii private, a fost trimisă la Comisia Federală pentru Comerţ din Statele Unite ale Americii.

Potrivit acestei plângeri, Google încalcă legislaţia cu privire la protecţia minorului, colectând date personale ale utilizatorilor YouTube care au vârste sub 13 ani, urmărindu-le comportamentul de consum.

Semnatarii acestei plângeri, între care se numără Campaign for a Commercial-Free Childhood (Campania pentru o Copilărie fără Reclame - CCFC) şi Center for Digital Democracy (Centrul pentru Democraţie Digitală), reclamă că deşi Google susţine că platfoma YouTube este dedicată doar utilizatorilor cu vârste de peste 13 ani, compania ştie că aceasta este folosită şi de minori cu vârste mai mici.

Potrivit reclamaţiei, Google colectează date personale ale unor copii cu vârste sub 13 ani, precum locul din care accesează YouTube, elemente de identificare a dispozitivelor pe care aceştia le folosesc şi numere de telefon. Compania îi urmăreşte fără a avea acordul părinţilor, aşa cum cere legea.

„Google profită extrem de mult prezentând reclame copiilor şi trebuie să se supună legii. Este timpul ca FTC să tragă Google la răspundere pentru colectarea ilegală de date şi pentru practicile lor de publicitate”, a spus Josh Golin, director executiv al CCFC.

Această coaliţie cere ca FTC să investigheze cazul şi să sancţioneze Google cu amenzi „care ar putea însuma miliarde de dolari”, potrivit Variety.com.

Aceste grupuri mai susţin că YouTube este cea mai populară platformă online în rândul copiilor din SUA, fiind folosită de aproximativ 80% din minorii americani cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani. Coaliţia a exemplificat cu două canale de YouTube pentru copii - ChuChuTV Nursery Rhymes & Kids Songs (cu 15,9 milioane de urmăritori şi peste 10 miliarde de vizualizări) şi LittleBabyBum (14,6 milioane de urmăritori şi peste 14 miliarde de vizualizări).

Google a lansat în 2015 o aplicaţie pentru copii, YouTube Kids, creată pentru afişarea de conţinut şi reclame adecvate. În plus, compania a angajat recent mii de moderatori pentru a revizui conţinutul afişat pe platforma YouTube, după ce a fost criticată că permite creşterea numărului de materiale cu scene violente sau ofensatoare.

Însă, aceste 23 de grupuri susţin că demersurile companiei Google în domeniul protecţiei minorilor sunt insuficiente.

„Google a avut un comportament duplicitar, susţinând în mod fals că YouTube este dedicat utilizatorilor cu vârste de peste 13 ani, în timp ce a atras în mod intenţionat minori mai mici într-un loc de joacă digital plin de reclame. La fel ca Facebook, Google îşi foloseşte resursele uriaşe pentru generarea de profit, în loc să le investească pentru protejarea intimităţii”, a spus Jeff Chester, reprezentant al Center for Digital Democracy.

Un purtător de cuvânt al YouTube a spus că echipa platformei va parcurge reclamaţia şi va analiza modul în care poate progresa, subliniind, însă, că platforma nu este dedicată copiilor.

„Deşi nu am primit plângerea (de 59 de pagini, n.r.), protejarea copiilor şi a familiilor a fost întotdeauna o prioritate de top pentru noi. Vom citi plângerea în întregime şi vom analiza dacă sunt lucruri pe care le putem face pentru a progresa. Deoarece YouTube nu este pentru copii, am făcut investiţii considerabile în crearea aplicaţiei YouTube Kids, pentru a oferi o alternativă creată special pentru copii”, a spus purtătorul de cuvânt.