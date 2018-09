Acuzații GRAVE la adresa lui Petre Daea: 'Trebuie sa raspunda PENAL. Nu a facut nimic pana cand Dragnea Jr. nu si-a vandut toti porcii'

Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul în urmă cu un an, iar de atunci a slăbit peste 40 de kilogramele. Rezultatele sunt cu adevărat spectaculoase, dar jurata de la „Te cunosc de undeva” încă nu este pe deplin mulțumită de cum arată. Recent, vedeta a mai făcut o operație de remodelare în zona abdomenului. Pentru această […] The post Ozana Barabancea s-a operat din nou: „Eu mental încă mă văd grasă!” appeared first on Cancan.ro.