Acuzații grave la Cluj - TVR Cluj, obligata sa plateasca taxa de protecție UDMR

Un jurnalis clujean face acuzații grave la adresa conducerii TVR Cluj acuzând unitatea teritorială că finanțează UDMR. El a adresat în acest sens un memoriu conducerii centrale a SRTv.

„Trebuie sa incep cu o marturisire sincera: imi pare nespus de rau ca periodic sunt nevoit sa revin cu acest caz, care ia amploare tot mai mult, iar in unele cercuri tot mai extinse ale SRTv este deja de notorietate ceea ce si Dumneavoastra cunoasteti foarte bine din toate cele descrise mai jos, dar trebuie sa Va pun in vedere ca toate acestea se doresc a fi eclipsate de plangerea catre CNCD si chemarea,in judecata a SRTV, pentru hartuire (sic!), de catre numita E. Vig Gelmarean, ca o acoperire a neregulilor si incalcarilor flagrante ale regulamentelor. Probabil, daca ar fi fost altcineva, de exemplu eu, in ipostaza de-a incalca regulamente,coduri de conduita, as fl platit pana acum scump, inclusiv cu desfacerea contractufui individual de munca”, scrie gazetadecluj.ro

Candidați-surpriză la europarlamentare: Dirigintele doctorilor SRI Tudose, Vlase și Dumbravă, precum și ex-parlamentari, miniștri și primari

Așa începe memoriul semnat de Karen Attila Sebesi, jurnalist la TVR Cluj și membru în Consiliul de Administrație al SRTV, aflat acum pe masa șefei TVR, Doina Gradea, și în mapele membrilor CA al TVR. Exasperat de practicile ilegale, de hoția și de șantajul promovate de către Emese Vig Gelmărean ca fapt cotidian la nivelul redacției minorități a TVR Cluj, redacție pe care până nu demult a și condus-o, și notificat de alți colegi maghiari din redacție, Karen Attila Sebesi, reprezentantul salariaților în Consiliul de Administrație al SRTv, a inițiat un demers fără precedent și a devoalat conducerii TVR toată putreziciunea patronată în ultima perioadă de Vig Emese la redacția minorități a studioului teritorial al SRTv de la Cluj. Jurnalistul clujean, nu lipsit de curaj, arată în demersul său și complicitățile UDMR la toate aceste ilegalități.

Propaganda UDMR finanțată din banii TVR Cluj

„Astfel, in cele ce urmeaza doresc sa revin la cazurile de incalcari flagrante ale regulamentelor interne TVR, dar si la santajul si tentativa de cerere de mita, fapte grave care au ramas fara nicio consecinta,fiind faptuite de catre Emese VIG-GELMAREAN, jurnalist tv senior, la Studioul teritorial TVR Cluj. Desi, numita in toata aceasta perioada de cand nu mai este sefa interimara a Redactiei Minoritati la TVR Cluj, incearca sa intoarca toate abuzurile si incalcarile flagrante in fapte prescrise, minuscule si legale, am sa va rog respectuos si accentuat sa emiteti un punct de vedere si sanctiuni pe masura pentru toate faradelegile acestei salariate, inclusiv, anuntarea organelor abilitate, dupa caz.”, continuă în memoriul său, Karen Attila Sebesi.

Sunt cel puțin trei fapte grave săvârșite de către Vig Emese & Co. (a se citi UDMR) semnalate și amplu documentate de către jurnalistul clujean în memoriul citat. Concret, se invocă în text: regizarea unui film documentar despre maghiarii din România și Marea Unire de la 1918, fără aprobare de colaborare emisă conform reglementărilor de către Comitetul Director; santaj în formă continuată cu scopul obținerii de foloase financiare; co-autor de carte despre conotațiile transilvane ale revolutiei maghiare din 1956. Producții și fapte circumscrise propagandei UDMR, multe dintre aceste„realizări”, deși produse cu resursele TVR Cluj, regăsindu-se mai apoi în programele televiziunilor private maghiare și ca suport în tot felul de conferințe tematice organizate de UDMR.

Taxă de protecție pentru un coleg de la redacția maghiară

Szabo Csaba, jurnalist la redacția minorități a TVR Cluj, semnalează o faptă deosebit de gravă, de ordin penal. Vig Emese, coordonator cu atributii de producator executiv la Redactia Minoritati, i-a solicitat acestuia ca din salariul său să fie transferata lunar suma de 1.000 RON, pentru acoperirea cheltuielilor cu colaboratorii , conditionand aceasta plata de prelungirea contractului de munca al acestuia. Șantaj în toată regula și perfect încadrabil în definițiile juridice ale acestei fapte. Redăm mai jos câteva pasaje din declarațiile celui șantajat:

„M-a chemat la ea in birou, spunandu-mi că in ultimele trei luni am facut mai multe materiale cu valoare discutabilă și că ea s-a plictisit să primesc așa salar mare, cat primesc. M-a intrebat, dacă eu cred că imi merit salariul mare.

Am răspuns da. S-a uitat la mine. Am precizat: merit acest salar, deoarece fac maetriale bune, chiar foarte bune.

M-a întrebat: când ai făcut ultimul material bun?

Am răspuns: chiar în zilele astea m-am întors din Ucraina, unde am redescoperit volohii români de acolo, un material senzational, chiar și colegii români m-au invitat la știri, să spun de această comunitate.

Ea, surprinsă, s-a pus pe gânduri.

Am spus: Uite Emese, eu sunt aici din 1998, nimeni nu a spus de rău despre activitatea mea. Spune-mi ce dorești de la mine? Eu am controlul cardiologic în septembrie, ceea ce este foarte important pentru mine, nu vreau să-mi petrec zitele hăituit de tine. Ce dorești?

Ea a început să batä cu palma în masă strigând:

Aici o sa-mi pui lunar 1000 lei, în ziua de salar sau ziua urmätoare.

Eu picat am început să bâlbâi, întrebând: cum adică?

Vreau să dau la altii, care vor lucra mai bine ca tine.

Am întrebat: Vorbești serios? Păi dacä ne prinde cineva, ne duce…

Ea s-a pus pe gânduri, a spus: Ai dreptate, s-ar putea să avem probleme. Să facem altcumva. Tu prin asociatia pe care o conduci (este vorba de Asociatia Clubul Media Corbul Alb), o să virezi 1000 de lei acestei studente în fiecare zi de salar.

Eu, total bulversat, am spus: ok. Am întrebat-o: Auzi, dacă fac asta mă lași în pace?

Ea a răspuns: Da, te voi läsa în pace.

Ieșind pe ușă, am mai întrebat-o: Precis? Mă vei lăsa în pace?

Ea a spus: Încă o observatie. Este vorba de 1000 net, nu brut. Si în fiecare lunä…”

Cea mai bună apărare este atacul…

„Va solicit respectuos si insistent sa opriti prin orice mijloace astfel de nereguli flagrante si pedepsirea celor care se fac vinovati! Totodata, Va rog sa cantariti gravitatea unor tentative de coruptie, santaj si luare de mita, fapte semnalate si sustinute si cu martori. Nu ne putem permite sa fim dirijati de cei care cu aroganta deplina incalca toate regulamentele si legile scrise sau nescrise, de cei care, pentru a distorsiona si pentru a acoperi faradelegne comise sa apeleze la plangeri catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, dar si catre instanta pentru plangeri avand ca tema hartuirea lor (sic!), pentru ca asa li se cuvine unora si altora! Nu, doamna Presedinte, noi cei din SRTv si Institutia in sine suntem cei hartuiti in acest caz penal si penibil, poate chiar si cu conotatii politice! ” își încheie memoriul Karen Attila Sebesi, membru CA al TVR.

Candidați-surpriză la europarlamentare: Dirigintele doctorilor SRI Tudose, Vlase și Dumbravă, precum și ex-parlamentari, miniștri și primari

Așa cum precizează și autorul memoriului citat, Vig Emese a întreprins în această perioadă, la sugestia și cu sprijinul UDMR, câteva acțiuni de natură să contracareze, acopere și să mute atenția de la gravele ilegalități săvârșite în tot acest timp de către aceasta. Astfel, a dat în judecată SRTv, TVR Cluj și conducerile acestora pentru hărțuire, în plus a sesizat CNCD cu plângeri închipuite acuzând că este discriminată și a instrumentat o campanie de defăimare a conducerii TVR în toată presa de limbă maghiară din Ardeal.