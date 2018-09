Acuzații INCENDIARE - Un judecator intra la rupere: Tudorel Toader, un varf de lance al politicului impotriva Justiției. Suntem dispuși sa blocam activitatea

Ministrul Tudorel Toader este un "varf de lance al politicului indreptat impotriva Justitiei", pe care ar vrea sa o controleze, acuza judecatorul Cristi Danilet intr-un interviu pentru ziare.com.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, spune ca ministrul nu mai este privit din interior ca un partener al sistemului judiciar, ci ca un inamic, fiind de neinteles de ce Tudorel Toader a ales sa se razboiasca cu magistratii.



"Cand ai judecatori si procurori timorati, infricosati, justitia este controlata. Si eu ma intreb de ce vrea actualul ministru sa controleze Justitia? Al cui exponent este actualul ministru? In orice caz nu are legatura cu idealurile de dreptate si de independenta pe care le visam (...) Deci daca el continua cu evaluarea aceasta a procurorului general in afara legii, daca ignora solicitarile din partea magistratilor, noi suntem dispusi sa blocam activitatea in toata tara, pentru ca oricum a adus Justitia pe marginea prapastiei", mai afirma judecatorul Cristi Danilet in interviul acordat Ziare.com, adaugand ca exista „o diferenta intre profesorul Toader pe care il stiam noi si actualul ministru al Justitiei”.

Cristi Danilet afirma ca este clar ca Tudorel Toader pregateste revocarea lui Augustin Lazar, iar tema protocoalelor este un subiect inventat, avand in vedere ca nu mai exista inca din luna martie 2018.



„Acum este clar ca dl Tudorel Toader pregateste revocarea procurorului general al Romaniei si neavand argumente legate de managementul si cariera lui Augustin Lazar inventeaza subiecte, iar unul dintre subiecte este cel al protocoalelor, protocoale care nu mai exista inca din luna martie 2018. Pe de alta parte, este clar ca lovind in procurorul general, ministrul arata ca este atotputernic si ca poate controla oricand cariera procurorilor, pe care ii considera subordonatii lui. In felul acesta intimideaza practic procurorii si implicit incearca sa controleze justitia penala. Dl Toader este departe de a fi un partener al justitiei, al judecatorilor sau procurorilor, el s-a pozitionat anti-Justitie, anti-magistrati, anti-procurori, din motive de neinteles pentru mine.”, a mai spus Danilet.

Cat despre scrisoarea trimisa lui Toader, Cristi Danilet, unul dintre semnatari, spune ca magistratii incearca sa ajunga la o intelegere cu ministrul Justitiei, precizand ca „nu este firesc sa conduca un minister de la televizor sau pe Facebook”.

„Vor fi si mai multi in zilele urmatoare. Noi incercam sa ajungem la o intelegere cu ministrul Justitiei pentru ca noi nu aflam despre activitatea dumnealui decat de la televizor sau din ce scrie pe Facebook. Nu au avut loc niciun fel de intalniri intre reprezentantii magistratilor si ministrul Tudorel Toader de cand a fost numit in functie. Mai mult, la CSM fie nu se duce, fie ii ironizeaza pe ceilalti membri ai CSM. Si atunci am spus ca vom desemna noi o delegatie care sa mearga la ministru, intre doua emisiuni televizate, si sa ii spuna ce este de facut ca in Justitie sa mearga lucrurile. La randul lui, ministrul sa comunice niste doleante. Nu este firesc sa conduca un minister de la televizor sau pe Facebook. (...)

Actele normative pe care le-a promovat sunt in detrimentul Justitiei. Nu eficientizeaza in niciun fel actul de justitie. Apoi, fondurile de la minister pentru instante sunt la zero, inca de dinainte de vacanta judecatoreasca instantele nu mai au bani pentru functionare. De Serviciul de Probatiune nu s-a ocupat deloc, desi noi avem condamnati definitiv si eliberati din penitenciare care trebuiau luati in supraveghere si reintegrati social. De asemenea, ignora problemele functionarilor din penitenciare. Mai mult, Ministerul Justitiei nu are un purtator de cuvant (in schimb ministrul este de gasit sambata dimineata pe Facebook) . In plus, are doi secretari de stat care sunt magistrati, contrar unei decizii a CCR, si desi i-am cerut in scris ministrului sa ia masuri, el ignora cu desavarsire decizia Curtii. Deci managementul Ministerului Justitiei este la pamant si mie imi este clar: A decapitat DNA, si-a manifestat controlul asupra DIICOT, iar acum vrea sa ia controlul si asupra procurorului general. Ce uita Tudorel Toader este ca, la un moment dat, el nu va mai fi ministru si va veni altcineva, care va folosi parghiile pe care Toader le-a inventat sau le-a consolidat, ceea ce este extrem de periculos. Practic, justitia romana se intoarce pas cu pas inainte de reforma Diaconescu-Macovei, adica inainte de 2004.”, a mai spus Danilet.