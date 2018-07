Acuzații INCENDIARE - Viorica Dancila, in conflict de interese in scandalul plafonarii prețului gazelor

Premierul României, Viorica Dăncilă, se află în conflict de interese în cazul plafonării prețului gazelor din România. Este acuzația pe care i-o aduc jurnaliștii de la România Curată, care susțin că soțul premierului încasează lunar de la Petrom nu mai puțin de 8.000 de euro.

"Viorica Dăncilă a lucrat la Petrom ca inginer de producție între 1988 și 2009. Din 1989 până în 1996 a fost și profesoară la Liceul Industrial din Videle. În 1996 s-a înscris în PSD ca simplu membru, apoi a avansat în partid, ocupând între timp funcții de consilier orășenesc respectiv județean. În 2009, Viorica Dăncilă este aleasă europarlamentar pe listele PSD și realeasă apoi în 2014.

În 2008, ultimul an de muncă la Petrom, Viorica Dăncilă a încasat 24.000 de lei, adică 2.000 de lei net pe lună. Soțul ei, Cristinel Dăncilă, a încasat 102.000 de lei, adică 8.500 de lei net pe lună (aproape 2.000 de euro).

În 2009, anul în care Viorica Dăncilă a devenit Europarlamentar, Cristinel Dăncilă a fost și el avansat pe postul pe care îl ocupă și azi la Petrom, pentru un salariu aproape dublu: 195.000 de lei pe an. Între timp, salariul i-a fost mărit substanțial aproape an de an, ajungând astfel la 436.162 de lei în 2016 – adică puțin sub 8.000 de euro pe lună. În 2017, venitul lui Cristinel Dăncilă a coborât la 343.554 lei, adică 6.000 de euro net pe lună", scrie România Curată.

Citește și: Florin Cîțu îi face galerie lui Eugen Teodorovici: 'Ignoră telefonul și convorbirea cu Daddy, fă-ți curaj și dă-l afară pe Mișa' .