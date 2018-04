Acuzatii grave ale unui iesean. A comandat de la un restaurant din oras si a primit mancare mucegaita - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un iesean si-a scris oful pe o retea de socializare dupa ce a comandat de la un cunoscut restaurant din oras. Ciudat este ca postarea a disparut la cateva ore dupa publicarea ei. Barbatul a ales Restaurantul Rita din zona Alexandru cel Bun pentru a comanda ceva la domiciliu, insa dupa ce i-a fost livrata mancarea a ramas fara cuvinte. Totul parea sa fie in regula pana cand a inspectat cu grija pachetele de paine, care desi erau sigilate, la suprafata se puteau distinge pete de mucegai. In cazul in care constatati astfel de nereguli, nu ezitati sa reclamati operatorul economic la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului. Formularele pot fi depuse si online la adresa reclamatii.anpc.ro sau pe mail la reclamati ...