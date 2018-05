Acuzatii grave in Primaria Iasi! Sefa de la circulatie in cardasie cu fiul pentru eliberarea avizelor? Reactia functionarei este de neinteles

Daniela Crihan si Lucian Crihan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Investitorii imobiliari declara ca sunt conditionati in momentul in care solicita avizul Comisiei de Circulatie • In schema ar fi intrat Lucian Crihan, fiul unei functionare din primarie • "Am aflat ca aceste avize blocate de doamna Crihan nu sunt blocate degeaba. Intervine fiul acesteia, care promite ca poate scoate avizul de la Politia Rutiera contra sumei de 2.000 lei. Teoretic, nu costa nimic ca sa-ti iei avizul. Se uita la avizele blocate de functionara si apoi ii cere sa le dea drumul pentru ca s-a platit taxa. Nu este normal sa se intample asta", spun investitorii • Primarul Mihai Chirica sustine ca trebuie facuta plangere penala • Crihan a ...