Adela Popescu a povestit cum a fost ”parasita” de Radu Valcan. ”Am simtit cum cade cerul pe mine”

Adela Popescu a trecut printr-o perioada foarte grea, pentru ca a ramas singura cu baietelul ei si al lui Radu Valcan. Partenerul ei de viata i-a spus ca o ”paraseste” pentru cateva saptamani, desigur, in interes profesional. Radu a fost nevoit sa stea in Thailanda, unde prezinta show-ul ”Insula Iubirii”. Adela Popescu si-a deschis inima pe blogul ei si a povestit cat de greu ii este fara Radu!

Adela Popescu a marturisit pe blogul ei ca nu i-a fost usor fara Radu, dar a vorbit mereu cu el si dorul i s-a mai alinat pentru ca a stat mereu cu baietelul lor, Alexandru.

”Ma simteam ca dupa o despartire”

“Cand am aflat ca Radu va pleca in Thailanda pentru o perioada mai lunga decat de obicei am simtit cum cade cerul pe mine.

Dincolo de dorul nemasurat pe care il testasem si in anii trecuti, nu stiam cum ma voi descurca fara momentele noastre in trei de care devenisem dependenta. Imi creau un sentiment de securitate atat de necesar in viata noastra zbuciumata si haotica. Eu sunt genul de om ce se “sprijina” pe cafeaua de dimineata, pancake-ul din weekend, inghetata si serialul de la culcare, paharul de vin de pe terasa, pranzul de dupa emisiune cu colegii etc.

Toate imi servesc drept ancore.

Si…ce s-o mai dam cotita, imi si place sa mananc. ?” a marturisit Adela Popescu

A luat partea buna a lucrurilor

Adela Popescu si-a continuat firul povestii pentru cititorii ei.

”Una peste alta, asta era situatia, trebuia sa mergem mai departe.

Sunt teribil de norocoasa avandu-i pe ai mei parinti aproape de noi, e drept, asadar grija celui mic in orele in care sunt la emisiune sau in vreo intalnire, plus siguranta din timpul noptii, sunt indeplinite cu succes de ei, totusi…ce sa fac cu mine fara el?

Ma simteam ca dupa o despartire, atunci cand, dincolo de durerea pierderii omului drag, cel mai tare te marcheaza schimbarea stilului de viata cu care erai atat de obisnuit.

Dar fire optimista cum ma gasesc am luat perioada aceasta ca pe un proiect. Ce am de facut? Cat? Cand?”, a scris Adela Popescu.

