Adela Popescu, despre viata fara Radu Valcan: "Dincolo de durerea pierderii omului drag, cel mai tare te marcheaza..."

Adela Popescu este o mamica care face fata provocarilor cu brio, chiar si atunci cand jumatatea familiei a fost la mare departare. In ciuda faptului ca Radu Valcan a fost plecat in Thailanda o perioada de timp, pentru emisiunea pe care o prezinta, Adela a reusit sa se imparta intre viata de mamica si cea de prezentatoare TV.

Intr-o postare de pe blogul ei, Adela a marturisit cum este viata fara sotul ei.

"Cand am aflat ca Radu va pleca in Thailanda pentru o perioada mai lunga decat de obicei am simtit cum cade cerul pe mine.

Dincolo de dorul nemasurat pe care il testasem si in anii trecuti, nu stiam cum ma voi descurca fara momentele noastre in trei de care devenisem dependenta. Imi creau un sentiment de securitate atat de necesar in viata noastra zbuciumata si haotica. Eu sunt genul de om ce se “sprijina” pe cafeaua de dimineata, pancake-ul din weekend, inghetata si serialul de la culcare, paharul de vin de pe terasa, pranzul de dupa emisiune cu colegii, etc.

Toate imi servesc drept ancore.

Si…ce s-o mai dam cotita, imi si place sa mananc.

Una peste alta, asta era situatia, trebuia sa mergem mai departe.

Sunt teribil de norocoasa avandu-i pe ai mei parinti aproape de noi, e drept, asadar grija celui mic in orele in care sunt la emisiune sau in vreo intalnire, plus siguranta din timpul noptii, sunt indeplinite cu succes de ei, totusi…ce sa fac cu mine fara el?

Ma simteam ca dupa o despartire, atunci cand dincolo de durerea pierderii omului drag cel mai tare te marcheaza schimbarea stilului de viata cu care erai atat de obisnuit.

Dar fire optimista cum ma gasesc am luat perioada aceasta ca pe un proiect. Ce am de facut? Cat? Cand?

Pai in primul rand s-au mutat ai mei la noi.

•Deci cafeaua de dimineata era gata cand eu inca aveam urdori la ochi.

•Inghetata de la cinematograf s-a transformat intr-o vafa de cacao de murea de pofta si regina Elisabeta cand o urmaream pe Netflix.

•Micul dejun din weekend servit in oras, s-a trasformat in “micdejunpentruvoinicei” acasa, adica o varietate de optiuni pentru Alexandru dar si pentru mine. Nu va spun ce placere deosebita imi face sa ii pregatesc, de pilda, biscuiti din ovaz sau diverse tartine asezonate cu legume proaspete, pancakes cu crema de branza Grace, fructe care mai de care, miere de Manuka, miros de musetel, flori de sezon, muzica de trezire si lumina aceea unica de dimineata ce te face sa multumesti pentru viata minunata pe care o traiesti. Un vis.

•Pranzul cu colegii nu mai e nici el la fel. Gust rapid ceva si fuguta acasa la baietel.

Dupa somnul lui il imbrac si iesim in curte. El in brate cu o minge si o grebla, iar mami invariabil cu o cafea la ibric in care picura niste lamaie , paine proaspata si branzica cu smantana Grace. Daca am prin casa primesc cu bucurie si un ardei gras sau o salata de rosii. De i se face pofta si cere si el, ii ofer linistita fiind o crema de branza din ingrediente naturale.

Va spun sincer ca ador momentul acesta.

Copilul e odihnit, vesel, iar eu am timp sa ma bucur de el, privindu-l de la masa alba de sub pergola ce asteapta sa fie cuprinsa de verde.", a declarat Adela.

