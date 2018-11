Adela Popescu, nastere cu probleme: „Cat va dura travaliul?”

Adela Popescu mai are foarte putin pana va aduce pe lume cel de-al doilea bebelus si este tare emotionata, desi a mai trecut o data prin aceeasi situatie. Este pregatita atat fizic, a spalat hainule, a aranjat patutul si a facut bagajele, cat si psihic, dupa noptile in care anumite ganduri au macinat-o.

Insomniile au avut un rol pozitiv in aceasta situatie, dupa cum spune chiar Adela intr-un articol scris pe blogul ei. „Ma simt bine. Am terminat curatenia, am spalat hainutele mici cat doua palme, am rezolvat cu patutul, am eliberat rafturile, am facut bagajul si gata, acum chiar ma pot relaxa. Am avut timp de introspectii in care mi-am dat niste raspunsuri importante legate de incontestabila dinamica a relatiilor interunane-un excelent motiv de insomnii in care am incercat sa vizualizez cum va fi de data asta.

Cum va fi de data asta? Cand vor incepe contractiile? Se va intampla ziua, noaptea? Cat va dura travaliul? Oare debutul alaptarii va fi la fel de dureros ca prima oara? Noroc ca am alaturi un ciuf mic si blond in care imi bag nasul de fiecare data si imi amintesc ce norocoase sunt cele ce au motive de insomnii, asa ca mine”, a scris Adela Popescu.

Adela Popescu vrea sa nasca natural

„Totul bine, „flatiolul” este in grafic, adica putin peste. Mai exact, este putin mai maricel pentru saptamanile in care se gaseste. (…) de data asta doresc sa nasc natural. Sper totusi ca „flatiolul” sa fie rezonabil si “echilibrat”. De o saptamana ma simt “grea”, asa cum nu m-am simtit la prima sarcina. “Micutul grasut” s-a pozitionat cu capul pe vezica lu’ mami…asa ca imaginati-va ce senzatii ma incearca. ???. (…) Ne tot gandim sa inceapa Radu sa il adoarma, sa asocieze somnul cu vocea lui tati, nu cu a lui mami, asa cum se intampla acum. Cred ca, altfel, va fi tare complicat sa citesc povesti si sa si alaptez in acelasi timp”, a scris Adela Popescu, pe blogul personal.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.