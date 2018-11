Adela Popescu se pregateste sa nasca! ”Doamne, nu in seara asta”

A mai ramas foarte putin timp pana cand indragita prezentatoare va aduce pe lume cel de-al doilea copil, iar emotiile sunt colosale!

Medicul i-a spus Adelei ca in aceste doua zile de sarbatoare nu exista nicio probabilitate ca micutul sa se nasca.

„In fiecare seara cand ma culc, copilul doarme, miroase frumos si mereu spun, Doamne, nu in seara asta, ca cine stie cand ma mai bucur de linistea de acum. Astazi am fost la un control si pare ca mai sta acolo putin, am vrut sa ne asiguram ca avem sarbatori linistite azi si maine”, a spus Adela Popescu la Pro Tv.

Prezentatoarea tv va aduce pe lume cel de-al doilea baietel, insa este la fel de activa ca intotdeauna. Vedeta le-a povestit fanilor cum decurg diminetile pentru ea.

„Diminetile mele incep cu un dus rapid, imbracat copil, distrat copil, pregatit mic dejun pentru cei doi barbati din viata mea, strans masa, imbracat pe fuga, un mar la pachet, pana mai ieri drumul in graba spre emisiune, iar mai nou facut ultimele retusuri inainte de nastere. Cat de usor uitam sa avem grija de noi atunci cand prioritizam cu totul alte lucruri. Si nu zic ca e rau, dar ar fi mult mai bine daca ne-am incepe ziua cu un gest marunt dar extrem de important pentru noi: bautul unui pahar de apa, pe stomacul gol” a scris Adela Popescu, pe Instagram.

