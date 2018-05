Adele si-a sarbatorit implinirea varstei de 30 de ani printr-o petrecere extravaganta, a carei tema a fost filmul „Titanic” - FOTO

Adele şi-a sărbătorit împlinirea vârstei de 30 de ani, sâmbătă, printr-o petrecere extravagantă, a cărei temă a fost filmul „Titanic” şi la care au participat prieteni apropiaţi şi membri ai familiei cântăreţei. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit mirror.co.uk, la o zi după petrecere, Adele a publicat trei fotografii de la ziua ei de naştere, inclusiv una în care ea apare pe ringul de dans îmbrăcată cu o rochie cu paiete şi cu o vestă de salvare. Alături de ea apare şi Sam Taylor-Johnson, regizoarea filmului „Fifty Shades of Grey”. Foto: Instagram/ Adele Într-o altă fotografie, artista apare pozând pe o scară din lemn, amintind de imaginea cu Rose, personajul interpretat de actriţa Kate Winslet în „Titanic”, înainte de a coborî pentru a îl întâlni pe Jack, interpretat de Leonardo DiCaprio. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Adele a purtat o coafură similară cu cea a lui Rose, iar rochia ei strălucitoare a fost aproape identică cu rochia pe care aceasta a purtat-o când l-a întâlnit pe Jack în film. Foto: Instagram/ Adele Recunoscând că are o obsesie pentru filmul lui James Cameron din 1997, Adele a însoţit fotografiile cu mesajul: „Nu sunt sigură ce voi face în următorii 30 de ani, întrucât am fost binecuvântată dincolo de cuvinte până acum”. Ea le-a mai scris fanilor că suferă de „o mahmureală îngrozitoare”, dar „a meritat”. „Noaptea trecută a fost cea mai frumoasă noapte din viaţa mea. Iată câteva imagini”, a mai scris Adele. Foto: Instagram/ Adele Adele a făcut şi o referire la cântăreţul şi rapperul american Childish Gambino, despre care a spus că „îl adoră”. Gamb ...