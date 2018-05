Adelina Pestritu dezvaluie numele viitoarei sale fetite

Adelina Pestritu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce a ramas insarcinata si a si aflat sexul copilului pe care urmeaza sa-l aduca pe lume, Adelinei Pestritu nu-i mai ramasese decat sa se decida asupra numelui pe care il va purta aceasta. Si cum cei care-i urmaresc fiecare miscare sunt destul de numerosi, revista Viva a decis sa fie cea care le satisface aceasta curiozitate... Vezi si: Adelina Pestritu a plecat in prima vacanta de cand e insarcinata! Care a fost destinatia - FOTO "Dupa seri intregi petrecute pe internet in cautarea numelui pentru micuta, am cazut de comun acord sa o numim Zenaida-Maria. Este de origine greceasca si provine de la numele Divinitatii Supreme din mitologia greaca, Zeus. Semnificatia numelui este ...