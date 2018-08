Adelina Pestritu este trista. Vezi ce o supara pe proaspata mamica. “Alearga dupa averi”

Adelina Pestritu este trista. Vezi de ce.

Viata Adelinei Pestritu s-a schimbat in ultimul an si jumatate, dupa ce l-a cunoscut pe Virgil Steblea. Vedeta a gasit in el exact ce isi dorea de la un partener de viata, bunatate, atentie, echilibru si fidelitate. Dupa doar sase luni de relatie, barbatul a cerut-o in casatorie, pe plaja, apoi au aflat amandoi ca vor deveni parinti.

Totul s-a intamplat repede, frumoasa bruneta trecand prin niste stari de bine memorabile. In urma cu zece zile, Ade a adus-o pe lume pe micuta Zenaida, iar de atunci vede bucuria in fiecare lucru marunt, in fiecare sunet scos de fetita, in fiecare somn linistit si in fiecare floare pe care logodnicul ei i-o ofera.

Protagonista noastra a scris si cateva randuri, pe instagram, despre gandurile care-o strabat, vedeta marturisind ca este trista cand vede ca oamenii se irosesc in goana dupa averi.

"Fericirea trebuie sa existe in lucruri mici. Nu imi etalez bogatia materiala, insa dragostea pentru noua minune din viata mea chiar reprezinta cea mai mare bogatie pe care o am. Un om este sarac atunci cand nu vede in lucrurile marunte fericirea. Si da, probabil ca traim intr-o lume saraca pentru ca majoritatea alearga dupa averi, astfel ignorand cea mai mare bucurie pe care o pot trai...familia", a scris Adelina Pestritu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.