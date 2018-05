Adevarata cauza care a dus la decesul Stelei Popescu! Medicii au terminat autopsia la 6 luni de la decesul artistei

stela popescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stela Popescu a fost gasita moarta in locuinta sa din Capitala, chiar de catre fiica adoptiva. Aceasta a sunat la 112, insa medicii nu au mai avut ce sa faca decat sa constate decesul regretatei artiste. La 6 luni de la deces, medicii legisti au terminat autopsia. Specialistii de la Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici au decis sa nu mai efectueze un raport suplimentar de expertiza, deoarece nu au existat suspiciuni ca Stela Popescu ar fi fost ucisa. Artista a murit din cauza naturale, in urma unui accident vascular cerebral. Surse de la IML sustin ca factura pentru autopsia Stelei Popescu a fost trimisa Politiei Capitalei si este in jur de 2.000 de lei. Reactia incredibila a lui ...