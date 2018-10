ADEVARATA fața a lui Dragnea: profilul unui lider autocrat care NU respecta presa și libertatea de exprimare! EXCLUSIV

Viorica Dancila, inca o gafa: Vrea "deconcesionarea" traficului Ziua şi gafa! Aşa pare să ne obişnuiască Viorica Dăncilă! Premierul a făcut o vizită la Fabrica de Avioane din Craiova, unde a vorbit despre căștigătorii contractelor de proiectare și execuție a drumului expres Craiova-Pitești, despre care a spus că va duce la Citește mai departe...

Vremea ne ameteste. Nici nu stim cum sa ne mai imbracam - prognoza meteo pe doua saptamani Temperaturile vor oscila in perioada urmatoare si vremea se va schimba rapid, in perioada 1-14 octombrie, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie.

Aplicatie pentru salvarea padurilor virgine din Romania. Oricine poate monitoriza prin satelit unde se taie ilegal Greenpeace Romania a lansat aplicatia Forest Guardians, prin care orice cetatean poate identifica si semnala autoritatilor zonele in care se fac defrisari ilegale.

Romania, fața-n fața cu un nou test democratic. Mindruța: Referendumul, ocazie de a ralia oamenii alaturi de PSD EXCLUSIV Doar câteva zile ne mai despart de votul la referendumul privind redefinirea familiei în Constituție. Amintim că românii ...

Sfașietor! Ce imagine a distribuit Andreea Țurlea, tanara omorata in Calinești Andreea Țurlea era în plin divorț de tatăl copiilor ei, pe care îi iubea nespus de mult. După ce în urmă cu două luni, tânăra a anunțat Poliția că este amenințată cu moartea de un bărbat prin mesaje pe Facebook, cu câteva în septembrie, ea a distribuit o imagine emoționantă. Citește și: Ce a postat

Un roman a violat un batrana de 70 de ani la Milano. "Pentru a-i vindeca pe ticaloși de aceasta boala este nevoie de…" Un român este acuzat că a violat o bătrână la Milano. Este vorba Sergiu Valerian Iepure, bărbatul care fusese condamnat la închisoare pentru o faptă asemănătoare în 2012. El își ispășise pedeapsa la începutul acestui an, însă a revenit în Italia. El a urmărit o bătrână de 70 de ani până acasă, apoi a violat-o.

Giovanni Becali, dans șmecheresc la mega-evenimentul din Budapesta! Duminică, 30 septembrie 2018, a fost o zi foarte importantă pentru Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, în capitala Ungariei, la ora locală 17:00, iar după cununia religioasă au organizat o mega-petrecere într-un renumit restaurant din Budapesta.

Ce a postat Alin Țurlea, soțul tinerei din Calinești gasita moarta de parinți, inainte de a fi comis crima Alin Țurlea, principalul suspect în cazul morții Andreei, tânăra găsită fără suflare în casa ei din Călinești, a făcut ultima postare pe contul său de Facebook în urmă cu câteva săptămâni. Prietenii bărbatului au fost emoționați de imaginea urcată de acesta pe celebra rețea de socializare. Citește și: Cutremurător! Ce au găsit criminaliștii în casa

Facebook ar putea primi o amenda pentru pierderea datelor utilizatorilor Facebook ar putea primi din partea autorităţilor europene o amendă ce ar putea ajunge la 1,63 miliarde dolari pentru compromiterea informaţiilor a peste 50 de milioane de useri, situaţie care contravine legilor europene privind protecţia datelor personale.