Adevarata LOVITURA: Coalitia PSD-ALDE a pierdut majoritatea in Camera Deputatilor

Fostul lider PSD Victor Ponta a anunţat că patru deputaţii PSD - Ion Mocioalcă, Ion Spanu, Mihai Popa şi Mihai Mohaci - au demisionat, alăturându-se Pro România. Adevărata lovitură pentru PSD este faptul că, prin aceaste mutări, Coaliţia PSD-ALDE nu mai are majoritate în Camera Deputaţilor.

În acest moment, PSD are 144 de deputaţi, iar ALDE are 19 deputaţi. Cele două au împreună 163 de deputaţi, în condiţiile în care majoritatea este de 165 de deputaţi (329 de deputaţi în total).

PNL are 68 de deputaţi, USR are 27, UDMR are 21, PMP are 12, deputaţii minorităţilor naţionale sunt 17, iar grupul neafiliaţilor (din care majoritatea sunt la Pro România) este format din 21 de deputaţi. În total, 166 de deputaţi.

UDMR susţine însă Coaliţia PSD-ALDE, în majoritatea cazurilor, maghiarii având şi un protocol de colaborare cu PSD. Nici grupul minorităţilor nu este împotriva Coaliţiei, din cei 17 deputaţi, mulţi votând alături de PSD-ALDE proiectele din Camera Deputaţilor.

În plus, din partea PSD nu lipsesc mesajele cu privire la propriile racolări. Social-democraţii ar putea transfera deputaţi de la PMP, însă şi ALDE ar putea să ia oameni de la PNL.

Având în vedere că în Senat majoritatea este una solidă, noile transferuri nu pun în pericol Guvernul, în cazul unei moţiuni de cenzură. În schimb, ar putea exista proiecte importante de legi care să cadă la vot în Camera Deputaţilor. În sesiunea de primăvară, când PSD-ALDE încă aveau majoritatea matematică, modificările la Codul Penal şi la Codul de Procedură Penală au trecut la doar câteva voturi.

