ADEVARATA relatie dintre Valentina Pelinel si Mihaela Borcea! Cum se inteleg cele doua

Relatia lui Cristi Borcea cu Valentina Pelinel nu a fost acceptata usor de multe persoane. Multi s-au intrebat cum se inteleg Valentina cu Mihaela Borcea, prima sotie a omului de afaceri. Cu Cristi Borcea aflat la inchisoare, fostul fotomodel a marturisit ce relatie este intre ea si Mihaela. „Relatia mea cu familia lui Cristi este si a fost mereu foarte buna! Cu Mihaela ma cunosteam de multa vreme si nu au existat disensiuni intre noi. E o relatie normala, atat pe plan personal, cat si in afaceri. Ca in majoritatea relatiilor unde a intervenit un divort, felul in care te intelegi cu celelalte persoane este o alegere. Tine de tine cum te comporti in aceasta interactiune. Poti alege sa fii demn, corect, amabil, respectuos& ...