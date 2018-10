Adevarata suma pe care o va incasa Bianca Dragusanu la un show de televiziune

Bianca Dragusanu revine in emisiunile de televiziune si nu oricum, ci pe cai mari.

Blondina a acceptat provocarea unui cunoscut post de televiziune de a pleca, alaturi de sora ei, si sa filmeze un reality-show in India, in zone mai putin accesibile si destul de periculoase.

Pentru acest proiect insa, Bianca Dragusanu va castiga o suma fabuloasa. Surse din format sustin ca ea ar incasa in jur de 50.000 de euro, aceeasi bani pe care i-a primit si la “Burlacita”! Mai mult, in cazul in care va accede in fazele finale, diva va mai primi inca un bonus de 10.000 de euro, iar sora ei va fi remunerate separat!

