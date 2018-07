Adevaratii maestri ai manipularii din zodiac. Te pot convinge sa faci orice

Zodiac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In zodiac exista trei maestri ai manipularii, in fata carora nu are nimeni nicio sansa de scapare. Odata ce si-au pus in gand sa obtina ceva, acesti nativi nu se opresc pana cand nu reusesc. „Sursa” acestei trasaturi a lor, care nu este neaparat una negativa, este diferita, insa, pentru fiecare dintre aceste trei zodii. 1. Scorpion Scorpionii sunt cele mai manipulatoare zodii din intregul zodiac. Acesti nativi sunt acele creaturi sirete si mici al caror atac este mortal. Capabili sa observe slabiciunile celor din jur, acesti nativi le vor spune acestora exact ceea ce vor sa auda si vor tine minte tot ceea ce acestia le spun, in caz ca acele informatii se vor dovedi folositoare mai tarziu. Ceea ce ...