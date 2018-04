Adevaratul motiv pentru care Laura Cosoi s-a despartit de Smiley. Bunica actritei a dezvaluit tot

smiley

Smiley si Laura Cosoi au format unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz si multa lume s-a intrebat care a fost motivul pentru care s-au despartit. Bunica actritei, Maria Cosoi, a dezvaluit tot chiar inainte ca frumoasa blonda sa se casatoreasca cu Cosmin Curticapean, in 2015.

Bunica Laurei a vorbit deschis despre relatia nepoatei ei cu artistul si a dezvaluit motivul pentru care cei doi s-au despartit, intr-un interviu mai vechi.



Bunica a marturisit ca Laura s-a despartit de Smiley pentru ca acesta nu voia sa se casatoreasca, intrucat isi doreste sa fie burlac pana la varsta de 40 de ani. Desi se iubeau foarte mult, el nu a vrut sa faca marele pas, chiar daca Laura i-a spus ca-si doreste acest lucru.



„L-am cunoscut pe Smiley aici, la noi pe terasa. Am stat de vorba cu el si mi-a placut mult. Replicile pe care i le-a dat el Laurei cand a zis « hai sa ne casatorim » nu mi-au placut, insa „A zis ca el nu se insoara, adica nu face casatorie si sa ramana asa. Laura a zis ca nu e crestineste sa ramana o viata asa, pana cand el o sa vrea sa faca o casatorie”, a povestit Maria Cosoi.



„Dupa ce Smiley i-a spus ca nu-si citeste casatoria pana la 40 de ani, Laura l-a luat pe nepotul meu si s-a dus cu masina unde are Smiley casa, langa o manastire, langa Bucuresti. Cand a venit Smiley acasa, a gasit casa goala. El a venit si a cautat-o si ea i-a spus: ramanem prieteni, atat! Gata! A treia seara, el a venit si a cantat aici, intr-o discoteca in Pacurari. Acolo a fost si nepotul meu, care mi-a zis: « mama Mioara, daca ai sti… Dupa concert, ne-am dus undeva si Smiley a cumparat cinci sticle de whisky si ne-am imbatat toti, numai el nu a baut. Si m-a rugat: Laur, vorbeste cu Laura sa se impace cu mine. Te rog, vorbeste cu ea ! Mama, a plans Smiley dupa Laura », mi-a zis nepotul. (…) Laura a considerat ca daca publicitatea si castigul sunt mai importante decat casatoria lor, sa ramana cu ele”, a completat Maria Cosoi in cele din urma.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.