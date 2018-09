Adevarul despre bataia incasata de Jandarmerita Stefania in Piata Victoriei! La o luna s-a aflat tot! “A alunecat pe o sticla”

Tanara Stefania Nistor a trait cele mai negre momente din viata ei

Jandarmerita Stefania Nistor nu va uita multa vreme ce s-a intamplat in august, la mitingul din Piata Victoriei! Tanara, in varsta de 23 de ani, a fost batuta atunci cu bestialitate de un grup de protestari dupa o ambuscada produsa langa un fast-food.

La o luna de la incidente, s-a aflat in sfarsit ce s-a intamplat in locul groazei si cum de a ajuns femeia sa fie singura in fata oamenilor recalcitranti.

Surse de la fata locului sustin ca Jandarmerita Stefania se afla initial intr-o unitate compacta, numai ca, dupa problemele iscate in fata restaurantului din Piata Victoriei, totul s-a transformat intr-un cosmar!

Jandarmerita Stefania a fost batuta crunt! Tanara a alunecat pe o sticla in Piata Victoriei "Nu a mai putut sta in dispozitiv"

“S-a aruncat cu multe pietre in fast-food, iar geamurile au fost sparte cu scaunele aflate pe terasa. In mod normal, s-au produs niste pagube incredibile acolo, mai ales ca toate produsele alimentare si sticlele erau pe jos, distruse. Mizeria a ajuns si in strada, iar politista, din nefericire, a calcat pe o sticla, moment in care s-a dezechlilibrat si a cazut. In mod firesc, nu a mai putut sta in dispozitiv si imediat a fost atacata de protestatari. Noroc ca a mai ramas un coleg de a Jandarmerie in spate si a fost ajutata de el si de inca un cetatean, altfel, cine stie ce nenorocire s-ar fi produs”, au dezvaluit persoane prezenta la bataie.

Dupa incidente, Stefania a acuzat dureri cervicale si imediat a fost transportata la Spitalul Floreasca, acolo unde a primit si ingrijirile medicale de urgenta! Initial, s-a crezut ca are fracturi la nivel cervical, insa, din fericire, situatia nu a fost atat de grava si ea a scapat doar cu urmele loviturilor primite in ceafa!

Pe de alta parte, in ciuda faptului ca nu prezenta probleme de alt gen, jandarmerita a ramas la clinica bucuresteana. “Doctorii au hotarat sa o mai tina 24 de ore sub observatie si sa ii faca o tomografie”, au spus surse apropiate! Mai mult, decizia a de a fi supravegheata a fost luata, sustin aceleasi persoane, si dintr-un alt motiv. Tanara politista ar fi trecut prin clipe de cosmar in acea seara! Jandarmerita Stefania i-a socat pe medici in momentul in care a fost internata! “Avea halucinatii, se comporta ciudat, spunea ca retraieste momentele in care o bateau protestatarii nervosi”, au povestit persoane din preajma ei!

