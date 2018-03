Adevarul despre bataile pe care celebrul Jean-Claude Van Damme le-a luat in Bucuresti! Codin Maticiuc l-a dat de gol: “Avea doua probleme…“

Este cunoscut faptul ca lui Jean- Claude Van Damme ii place viata de noapte din Bucuresti, el fiind vazut in repetate randuri petrecand in cluburile de pe malurile Dambovitei. Se pare ca celebrul actor nu a scapat de bataie, s-a intamplat chiar de doua ori, iar Codin Maticiuc a marturisit adevaratele motive. In cel mai recent episod din emisiunea noizz.ro, care este moderata chiar de Codin, impreuna cu Otrava, bloggerul a povestit cum Van Damme a mancat bataie, cand a venit in Capitala.

“L-au batut de vreo doua ori pe Van Damme, la Bucuresti. Avea doua probleme, iesea fara bodyguarzi, lucru pe care Steven Segal nu il facea niciodata, el avea patru bodyguarzi, doi baieti negri imensi si doi bulgari, primiti cadou de la premierul Bulgariei, platiti de ala pe viata, ceva in genul asta si astia patru ii avea cu el, si ma rog, a iesit cu tata la un vin si l-a intrebat tata: <ad linistit, nu-ti plac cluburile, ce faci cu patru bodyguarzi>> si i-a zis: <a eu sunt erou de arte martiale din filme, toti viseaza sa imi dea o palma si eu ii am pe astia patru>>. Van Damme avea doua chestii, iesea fara bodyguarzi si atunci lumea o mai cauta cu el si doi la mana, nu voia sa plateasca nota. Stiu un caz real, i-a adus nota de plata si a zis ca nu vrea sa plateasca, ca el e Van Damme, lucru care, sincer acum, patronul nu trebuia sa ii trimita nota niciodata, dar daca tot ti-a trimis-o, o platesti. Si uite asa l-au ars niste bodyguarzi, o data, da, l-au batut bodyguarzii”, a povestit Codin Maticiuc.



Mihai Bendeac, la un pas de bataie, intr-un club din Timisoara

“Acum vreo cinci ani, cand m-am cunoscut cu Bendeac si ma intreaba<< Bai, Codine, dar ce iti trebuie bodyguarzi? >> si ii spun ca pe oriunde merg, mai ales prin afara, dar si in tara, la mare, la munte, efectiv sunt unii, care vor sa ii dea o palma, asa fara motiv, si nu au ceva visceral impotriva mea. Si imi zice: << Hai, ma, ca exagerezi, sunt fitele tale, te uiti urat >>. Va jur, sunati-l, faceti ce vreti…pleaca omul la Timisoara, nu stiu cu ce treaba, si imi zice ca vrea sa iasa, iar eu i-am spus daca nu vrea sa ii dau un baiat de acolo, care, practic, controleaza toata viata de noapte si mi-a zis << lasa-ma cu prostiile tale, eu ma duc normal, la bar, eu nu am figurile tale >> si ma jur, sunati-l ca omul traieste si va spune. Apoi ma suna si imi spune: << Bai, era sa ma omoare la Timisoara >> si incepe sa imi povesteasca, era la bar, nu a facut nimic si erau niste fete care au venit sa vorbeasca cu el, credea ca sunt singure, iar la scurt timp a fost pus la pamant. Dupa ce mi-a povestit cum s-a intamplat si ce credeti, cand imi zice cine l-a pus jos, era omul meu (n.r. rade)”, a marturisit bloggerul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.