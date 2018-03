Adevarul despre criza de sange. Prof. dr. Lavinia Scripcaru, sefa Centrului Regional de Tranfuzie Sanguina din Iasi, va face dezvaluiri in premiera la BZI LIVE

Prof dr Lavinia Scripcaru sefa Centrului Regional de Tranfuzie Sanguina din Iasi va face dezvaluiri in premiera la BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criza de sange devine din ce in ce mai acuta, la Iasi. Numarul donatorilor a scazut drastic in ultimele luni si iesenii nu se inghesuie sa doneze sange decat atnci cand a o ruda sau o cunostinta in spital si are nevoie de acest lichid vital. Marti, 27 martie 2018, invitata Roxanei Caraiman este prof. dr. Lavinia Scripcaru, sefa Centrului Regional de Transfuzie Sanguina din Iasi. De la ora 13.00, medicul Scripcaru va face dezvaluiri in premiera despre criza sangelui. De asemenea, sefa Centrului de Transfuzie Iasi ne va oferi informatii pretioase despre ce ar trebui sa facem toti cei care pute ...