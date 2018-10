Adevarul despre dieta Nicoletei Luciu. A slabit 13 kilograme intr-o luna renuntand la un singur aliment

Luciu

Adevarul despre dieta Nicoletei Luciu. Vedeta a slabit spectaculos in ultima perioada de timp.

Nicoleta Luciu este considerata una dintre cele mai senzuale vedete din showbiz-ul romanesc. In ultima vreme, bruneta luase in greutate si a luat rapid masuri.

A trecut la dieta si a dat jos nici mai mult nici mai putin de 13 kilograme intr-o luna. Ea a trecut la o dieta cu multe verdeturi si a renuntat definitiv la un aliment, si anume painea, dupa cum a marturisit in cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea „Agentia VIP”, de la Antena Stars.

„De sarbatori m-am ingrasat si eu putin si am dus ingrasarea asta undeva spre 70 de kilograme, avand in vedere ca aici se mananca foarte frumos si sanatos, frumos la genul ca arata foarte bine toate platourile pe care le pui pe masa in momentul in care ai musafiri, adica slaninuta, branzica, ceapa rosie. Acum o luna de zile m-am pus pe slabit.

Avand in vedere ca culoarea verde e la moda, am dat iama in verdeata. Fara paine, fara nimic! O singura lingura de cereale, gris, hamei, grau fiert, quinoa, tapioca, seminte de chia si tot asa. Treisprezece kilograme intr-o luna”, a declarat Nicoleta Luciu, care s-a mutat de ceva vreme la Miercurea Ciuc, acolo unde locuieste alaturi de sotul ei, Zsolt Csergo, si cei patru copiii ai lor.

Si-a facut lifting la brate

Intrebata daca si-a taiat din piele, asa cum s-a spus, Nicoleta Luciu a explicat:

„N-am cum s-o tai ca n-aveam de unde s-o tai, ca n-am avut doua sute de kilograme ca sa zic ca am ramas cu surplus de piele. Numai ca, tot asa, slabind, bratele mele, la vremea respectiva nu aratau foarte bine si s-a facut un minilifting… In curand ajung la 40 de ani si vreau sa arat ca la 25”, a mai spus focoasa bruneta, care, de-a lungul anilor, si-a facut mai multe operatii estetice.

