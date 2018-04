Adevarul despre dusul fetelor de la Exatlon. Cum se spalau cand erau la cotet: "Nu credeam vreodata..."

Claudia Pavel a vorbit timp de 30 de minute despre experienta Exatlon si a raspuns la cele mai incomode intrebari. Acum, dupa 3 luni, vede situatia mult mai detasat, vorbind atat despre Giani, cat si despre Catalin Cazacu.

Claudia Pavel, despre Exatlon ca experienta



"Din pacate, concursul este mai pe bune decat se vede la televizor. Conditiile de acolo sunt foarte grele. Noi am vazut cu adevarat la ce ne inhamam abia cand am ajuns acolo. Era greu cu mancarea, cu dormitul, dar astea fac parte din frumusetea concursului. Am avut o echipa minunata si aveam un vibe foarte bun, pentru ca glumeam tot timpul. Imi pare rau ca la televizor nu s-au dat atatea momente, dar trebuia sa fie emisia si mai lunga daca se arata tot. Da, a fost greu pentru noi ca femei. Deja nu mai aveam secrete unii fata de altii. Pastrai intimitatea atat cat se putea. Nu putea sa fie vorba despre ceva sexy intre noi pentru ca toti miroseam foarte urat. Aveam bubite mov pe mine, eram nespalata, mi-am intrecut limitele de igiena", a spus Claudia Pavel.

Claudia Pavel, despre igiena fetelor la Exatlon



"Era greu pentru noi. Dar gaseam o solutie, asta si era frumusetea, sa vezi ca te poti adapta si sa apreciezi mai mult confortul de acasa. Ne spalam la bidon. Ori faceam baie in ocean. Parul meu s-a simtit extraordinar cu apa din ocean, pentru ca este cret. In rest, ne spalam cu apa rece din casa de la dus, care era maximul de confort. Iar cand ne spalam la bidon, ne ajutam una pe alta sa tinem bidonul", a mai spus Cream.

Claudia Pavel, despre "relatia" cu Giani Kirita



"Eu si Giani suntem foarte buni prieteni. Noi ne-am cunoscut intr-o alta emisiune tv, eram tot in aceeasi echipa si de atunci am ramas buni prieteni. Da, stiu ca s-a speculat ca am avut o altfel de relatie, dar nu e adevarat. Plus ca s-a spus ca am fost in padure la Exatlon si am lasat lavalierele in casa. Sa spun cum a fost. Noi am mers la plaja, nu exista padure acolo, nu ai cum sa pleci singur. Erau oameni cu pusca si ne pazeau. Mereu lasam in casa lavalierele cand mergeam la plaja, nu aveam voie sa le luam cu noi. Anda a strigat dupa noi in semn de gluma ca unde ne ducem si l-a atentionat pe Catalin. Astea erau glumele noastre de acolo. Eram o echipa foarte vesela", a declarat artista.

Claudia Pavel, despre Catalin Cazacu



"A trecut mult timp de cand am iesit din concurs si acum pot sa vorbesc mult mai detasat. Daca voi mai merge la un concurs asa, gen reality-show, eu o sa fiu o salbatica. O sa stau in banca mea si atat. Se interpreteaza o strangere de mana si daca iei pe cineva in brate. Catalin mi-a fost drag si ne intelegeam foarte bine si nimic mai mult. Glumesc, o sa fiu ca si pana acum. Noi am fost o echipa minunata. Plus ca ne jucam si radeam mult, inclusiv la acele joculete cu dansul cu mine si Catalin si Giani. Nu avea cum sa se intample ceva sexy acolo. Miroseam foarte urat. Eram alba, plina de bube mov, nespalata, va dati seama ce sexy si atragatoare eram eu. Nu ma uitam in oglinda. Singura mea oglinga erau ochii celuilalt. Nu se pune problema de ceva mai mult in acest concurs. Da, imi doresc ca Giani sau Catalin sa castige Exatlon", a mai spus Claudia Pavel.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.