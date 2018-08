Adevarul despre externarea Jandarmeritei Stefania! Ce s-a intamplat de fapt la spital! Unde se aflau rudele tinerei batute in Piata Victoriei

Ieri, femeie jandarm batuta la protestele din Piata Victoriei a parasit spitalul intr-o secretomanie maxima!

In sfarsit, ieri, in jurul pranzului, jandarmerita Stefania a fost externata de la Spitalul Floreasca! Tanara, invarsta de 23 de ani, ranita in timpul confruntarilor din Piata Universitatii, ar fi trebuit sa plece acasa inca de luni, insa medicii au decis sa o mai tina 24 de ore sub observatie si sa ii faca o tomografie.

“Din cauza faptului ca exista simptome la nivel cranian, ameteli si dureri de cap, vom face unele analize in plus, un CT (computer tomograf, n.r.) si dupa acestea vedem care va fi situatia”, declara Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al spitalului Floreasca, citat de Mediafax.

Jandarmerita batuta in Piata Victoriei a fost externata! Ce a avut de fapt

Initial s-a vorbit de o fractura de clavicula cervicala, insa ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a dezmintit aceste zvonuri si a anuntat ca tanara se simte bine. "Nu are o ruptura de coloana cervicala, este bine, s-a ridicat din pat. Asteapta sa mearga la serviciu. Am stat de vorba si cu cei doi colegi ai ei, apoi cu o domnisoara de 29 de ani, care are o plaga la picior, din fericire si ea este bine, apoi cu un baiat de 37 de ani care avea un cartus sau un proiectil in picior. Din fericire, toti sunt bine", a declarat omul politic!

Spusele ministrului sanatatii s-au adeverit, ieri la pranz, atunci cand jandarmerita batuta in Piata Victoriei a fost externata! Femeia a iesit din clinica bucuresteana, camuflata, cu sapca si ochelari de soare, si s-a indreptat inspre masina! Surse de la fata locului sustin insa ca, pentru a evita declaratiile, dar si violentele de alt gen, familia tinerei politiste a preferat sa nu iasa in fata, dimpotriva, a stat la o alta iesire, din spatele Spitalului Floreasca din Bucuresti.

Jandarmerita batuta in Piata Victoriei a fost externata! Cum a fost ranita

Jandarmerita a fost ranita dupa ce ea si un coleg al sau s-au desprins de grupul colegilor si au ramas singuri printre protestatari. "Ma omorati", le-a strigat tanara celor care o loveau cu bestialitate! Ea a fost aparata de unii dintre cei aflati in Piata Victoriei, acestia protejand-o cu trupurile lor. Cei care au aparat-o au si dus-o pe Stefania la colegii ei, apoi la spital!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.