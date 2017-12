Adevarul despre Mr. Pink. Monica Gabor a devenit mama in SUA

Monica Gabor este de mai bine de sase ani in America, iar, cu siguranta, acest lucru ii prieste. Vedeta formeaza un cuplu frumos cu Mr. Pink, iar lucrurile intre ei sunt din ce in ce mai serioase, aspect dezvaluit chiar de Irinuca, fetita pe care fosta "Scorpie de la Izvorani" o are cu milionarul Irinel Columbeanu.

Dupa ce Irinuca a postat mai multe videoclipuri pe retelele de socializare si pe Youtube, in care apare de foarte multe ori alaturi de mama sa, Monica Gabor, in timp ce o invata sa faca slime-uri si sa schieze, sau pur si simplu fac jocuri interactive, de data aceasta Irinuca i-a surprins pe internauti. Aceasta a postat pe Youtube un nou videoclip, iar titlul pe care l-a pus este "Il invat pe fratele meu sa faca slime".

Oare Mr. Pink are un copil si nu se cunoaste acest aspect inca? Se pare ca da, daca este sa tinem cont de anuntul facut de Irina Columbeanu care pare fericita ca are un frate cu care sa se distreze.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.