Adevarul despre soldatul roman din Afganistan, care a venit sa gateasca in fata celor 3 chefi! MAPN a facut un un socant despre el

Miklos Tolnai a atras atentia in emisiune nu doar cu preparatul sau, o reteta pe baza de peste, inspirat din bucataria Italiei de Sud, dar si cu povestea lui de viata.

Concurentul a marturisit ca pana sa devina bucatar, el a lucrat in cadrul Armatei Romane, fiind repartizat in misiuni in Afghanistan si Irak. Mai mult, el a mai spus ca la varsta de 26 de ani, in timp ce se afla intr-o misiune, el a fost ranit grav si s-a aflat in coma, suferind 85 de fracturi. Totodata, el a mai adaugat ca dupa acest incident, el a fost trecut in rezerva, iar pentru sacrificiul sau primeste o pensie de doar 360 de lei.

In urma declaratiilor aparute, cei de la Ministerul Apararii Nationale au facut un anunt, prin care l-au acuzat pe concurent de declaratii false.

"In acest sens, precizam ca, neavand calitatea de militar activ, nu putea sa partciipe independent in cadrul unor structuri constituite ale Armatei Romane la misiuni in teatrele de operatii. De asemenea, militarii ranmiti pe timpul unor actiuni militare beneficiaza de prevederile OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, cu modificarile si completarile ulterioare, care acorda compensatii financiare (situatia cu toate drepturile militarilor raniti poate fi studiata la adresa: http://dvcp.mapn.ro/pages/view/119), precum si ramanerea in activitate, la cerere, in structuri ale Ministerului Apararii Nationale, inclusiv pentru militarii cu gradul I de invalidate. Consideram ca afirmatiile domnului Tolnai aduc atingere imaginii institutiei militare, ele nefiind conforme cu realitatea", au precizat reprezentantii MApN.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.