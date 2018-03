Adevarul despre starea de sanatate a Corneliei Catanga: ”Lesinasem, am fost la un pas de moarte...”

Starea de sanatate a Corneliei Catanga s-a inrautatit zilele trecute, fapt pentru care artista a fost nevoita sa treaca prin momente delicate. Ea a fost la un pas de moarte, dupa ce a lesinat in casa, din cauza tensiunii.

Artista a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta si a marturisit ca s-a trezit la spital.



„Zilele trecute mi-a fost foarte rau, am avut tensiunea 21, noroc ca fiul meu era acasa, el a chemat Salvarea. Lesinasem, am fost la un pas de moarte, mi-au spus si medicii, m-am trezit la un spital din Balotesti. Acum mi-au pus un holter, un aparat care masoara in mod continuu ritmul inimii, timp de 24 de ore, ca sa mi se dea un tratament adecvat”, a declarat vedeta pentru Click.

De asemenea, se pare ca in urmatoarea perioada va fi supusa unei operatii: ”In urma cu 22 de ani am avut mari probleme cu bila, am suferit o operatie complicata, iar peste cateva saptamani trebuie sa fac o noua interventie chirurgicala, caci ma simt foarte rau”, a mai dezvaluit ea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.