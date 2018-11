Adevarul din spatele mortii jurnalistului saudit, Jamal Khashoggi. Cum a murit acesta

Jamal Khashoggi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat sambata existenta unor inregistrari despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, petrecuta pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, inregistrari pe care Ankara le-a transmis si altor guverne, inclusiv celor de la Riad, Washington, Londra, Berlin si Paris, informeaza AFP. ''Am dat aceste inregistrari, le-am dat Arabiei Saudite, le-am dat Washingtonului, germanilor, francezilor, englezilor'', a spus seful statului turc in timpul unei conferinte de presa televizate pe care a sustinut-o inainte sa plece spre Paris, unde va participa la ceremoniile dedicate implinirii a 100 de ani de la terminarea Primului R ...