Adevarul mai putin stiut despre pomelo. Mai cumperi asa ceva din supermarket?

Pomelo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pomelo a devenit un fruct din ce in ce mai popular si in Romania datorita proprietatilor lui si a unui gust deosebit. Are multiple beneficii: spre exemplu previne infectiile urinare, vindeca tesuturile, previne slabirea radacinii dintilor si intareste sistemul imunitar. Stiati insa ca pomelo comercializat in magazinele noastre are si o parte negativa? Paul Anghel, presedintele Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor avertizeaza ca unele loturi pot fi stropite cu Imazalil, sau E233, o substanta extrem de periculoasa si toxica pentru organismul uman. Paul Anghel recomanda sa citim intotdeauna eticheta unui pomelo inainte sa il cumparam si sa le evitam pe cele care au inscris E233. Daca totusi am cumparat ...