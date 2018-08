Adevarul nespus despre ciupercile Champignon din supermarketuri. Le consumi fara sa stii acest detaliu!

Ciupercile Champignon sunt unul dintre cele mai cautate produse in supermarketurile romanesti. Fie ca este vorba de persoane care tin cure de slabire, de vegetarieni ori un numar mare de consumatori in perioadele de post, ciupercile sunt o buna alegere.

O cana de ciuperci asigura organismului nostru doar 50 de calorii, din care acesta isi poate extrage energia necesara. Cu toate acestea, putini dintre noi stim cum sa le preparam corect, astfel incat acest aliment sa nu isi piarda cele mai bune proprietati.

Cum se curata si se prepara ciupercile Champignon?

Ciupercile tinere au lamelele roz si sunt acoperite de o pielita subtire, care se rupe atunci cand ciupercile cresc si ramane apoi ca un inel in jurul piciorului. La ciupercile tinere se curata numai baza piciorului, iar palaria nu se curata nici de membrana care o acopera, nici de lamele.

Ciupercile mature se curata in plus de lamele.

Ciupercile curatate se spala in apa rece, pana cand apa ramane curata, fara niciun fir de pamant



Cat timp trebuie fierte ciupercile Champignon?

Timpul de preparare termica a ciupercilor Champignon depinde, in primul rand, de starea lor: proaspata sau congelata.

Daca acestea sunt proaspete, se fierb in apa clocotita timp de 7 minute.

In oala sub presiune, ciupercile se lasa doar 7 minute. In acest mod, toti nutrientii din ele se vor pastra.

Daca se vor pregati in oala pentru gatit cu abur, se pot lasa timp de 10 minute.

In cazul in care aveti doar ciuperci congelate, ele vor trebui lasate la temperatura camerei, pentru a se dezgheta, apoi se vor spala si se vor pune la fiert in apa clocotita pentru 3 minute.

Cum trebuie fierte ciupercile Champignon pentru salata?

Daca doriti sa fierbeti Champignoanele pentru salata, trebuie sa pregatiti intai de toate marinada.

Puneti la fiert un vas cu apa, in care adaugati urmatoarele condimente: piper negru boabe, cuisoare, frunze de dafin, o lingurita de sare si una de zahar.

Adaugati aici ciupercile dupa ce marinada clocoteste. Lasati-le sa fiarba aproximativ 7-10 minute.

