Adevarul pe care nimeni nu-l banuia despre parintele Arsenie Boca! Detaliul dezvaluit de inaltii Bisericii

Arsenie Boca este considerat cel mai mare duhovnic al Romaniei. „Sfantul Ardealului" aduna mii de oameni saptamanal la Prislop, iar iconitele cu chipul sau se gasesc in buzunarul multor romani. Cine a fost parintele Arsenie Boca? Raspunsul la aceasta intrebare il putem descifra din dosarele de urmarire de la Securitatea. Zian Boca, asa cum l-a chemat inainte de calugarie, s-a nascut in Vata de sus, in Hunedoara in 1910. Spune ca de mic era inclinat spre singuratate si probleme de religie asa incat inca din liceu colegii ii spuneau „sfantul". Ar fi vrut sa devina aviator dar pentru ca familia nu putea sa ii intretina studiile la Bucuresti, alege facultatea de Teologie din Sibiu unde isi impune o disciplina ...