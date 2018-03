adevarul.ro: Povestea politistului roman care salveaza caini exploatati in lupte. Cumplitul caz al lui Paco, patrupedul de sacrificiu“ scapat in ultimul moment de la moarte

Victor, un poliţist din Constanţa, îşi dedică timpul liber salvării câinilor aflaţi în dificultate. Fie că sunt pierduţi, abandonaţi sau răniţi în urma luptelor ilegale, câinii primesc o a doua şansă.Darius Victor Maftei are 35 de ani şi este agent de poliţie în cadrul IPJ Constanţa şi dresor canin atestat. Timpul liber şi-l dedică salvării câinilor abandonaţi sau răniţi şi abandonaţi în urma luptelor ilegale. Face lucrul acesta de la aproape 10 ani ajutat de câţiva prieteni.La 15 ani a avut primul câine, o femelă de rottweiler pe care a vrut să o dreseze- Blacky. A găsit un dresor şi a început să fure meserie. „A văzut că-mi place şi că nu îmi este frică. Am devenit un fel de ucenic. Am început să fac agresivitate cu câinii folosind manşonul”, îşi aminteşte Victor de primele lecţii de dresaj.Dresajul este o meserie care se fură, ne spune poliţistul, în care trebuie să înveţi foarte mult, să observi foarte mult şi să asimilezi informaţie. Apoi, procesarea acestei informaţii este foarte importantă. „Nu putem face noi ce vedem într-un clip pe You Tube fără să avem o pregătire adecvată”, adaugă dresorul. În adolescenţă, Victor a început să salveze câini împreună cu mama sa, de la care a dobândit şi dragostea pentru aceste animale.A început cu salvarea şi îngrijirea câinilor foarte bătrâni sau a celor bolnavi. Totul se petrecea într-o curte improvizată din faţa blocului.Articolul integral îl puteţi citi pe: adevarul.ro