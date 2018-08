Adina Apostol, victima la Colectiv, victima si in Piata Victoriei: „Cateva parti ale grefelor recent puse s-au inrosit”

Adina Apostol, o victima a incendiului din Clubul Colectiv, s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plangere fata de interventia jandarmilor de la protestul din 10 august. Tanara a precizat ca grefele recent aplicate de medici sunt inflamate din cauza gazelor folosite de fortele de ordine.

„Am facut o plangere penala pentru ca am inhalat multe gaze. Ma dor muschii gatului, cateva parti ale grefelor recent puse s-au inrosit si mi se pare ca actiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresiva si nu au facut nimic sa inlature grupele de suporteri care erau langa ei. De la 8:15 pana la 11:30 au dat cu gaz incontinuu, cred ca din sfert in sfert de ora. Impreuna cu mama mea, nu mai vedeam si nu mai puteam sa respiram. Am mers pe bajbaite dupa ceilalti protestatari, sa ne calcam in picioare pentru ca ne impingeau cu scuturile.

Nu stiu ce au fost acele semnale luminoase, nu este o scuza pentru ca eu nu am facut armata. Alta data au reusit sa marginalizeze protestatarii violenti. Am venit din stranatate pentru protest si ma intorc in Belgia pentru tratamente. Sunt victima Colectiv si am iesit in strada sa protestez. Ordinul dat de subprefect este inadmisibil nu se poate asa ceva. Trebuiau sa inlature grupurile de protestatari violenti, nu sa arunce cu grenade', a spus Adina Apostol.

Tanara a povestit ca a venit special din Belgia pentru acest protest.

„Tocmai de asta am iesit in strada sa protestez, pentru ca eu si ceilalti ca mine avem cei mai multi de suferit de pe urma a ceea ce ne fac cei de la putere”.

Peste 30 de persoane au solicitat certificate medico-legale si au depus plangeri impotriva jandarmilor, in acest weekend.

Sambata, procurorii militari au precizat ca s-au sesizat din oficiu in urma incidentelor violente care au avut loc vineri seara, in Piata Victoriei, dar si ca au deschis un dosar penal privind modul in care au intervenit jandarmii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.