Adina Florea, despre DOSARUL in care ar fi vizata: Nimeni nu mi-a comunicat vreo calitate procesuala. Nu exclud posibilitate unui dosar in rem

Adina Florea, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror șef al DNA, susține, referitor la informațiile potrivit cărora ar fi vizată într-o anchetă a DNA, că nu a fost informată că ar avea o calitate procesuală, însă nu exclude posibilitatea unei anchete in rem.

"Eu nu stiu sa fi aparut numele meu in vreun dosar, nimeni nu mi-a comunica ca as avea vreo calitatea procesuala, nu exclud posibilitatea unui dosar in care sa fie inceputa urmarirea penala in rem. (..) Nu s-au exercitat niciodata presiuni asupra mea si mi-e greu sa cred ca dupa 28 de ani ar mai putea cineva exercita presiuni in vreun fel asupra mea (..) Am incredere ca voi obtine avizul colegilor mei", a declarat Adina Florea la Digi24.